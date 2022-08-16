Tarım Kredi marketlerinde indirimin ilk gününde rekor satış!

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri, indirimli satış kampanyasının ilk gününde, yaklaşık 7 kat ciroya ulaştı.

30'UN ÜZERİNDE TEMEL TÜKETİM ÜRÜNÜNE İNDİRİM

Ortaklarından aldığı doğal ve kaliteli ürünleri aracısız şekilde vatandaşlara ulaştıran Tarım Kredi Kooperatifleri, enflasyonla mücadele çalışması kapsamında 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü itibarıyla 1.400 satış noktasında 30’un üzerinde temel tüketim ürününde indirimli satışlara başladı.

Gıda ürünlerinde yaşanan fiyat dalgalanmalarının ve piyasaya arz konusunda sıkıntı yaşanan ürünlerin tedariki amacıyla hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifleri, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın talimatı ile başlattığı indirim kampanyasının, daha fazla üründe ve daha yaygın market ağında uygulanabilmesi için çalışmalarına devam ediyor.

Tarım Kredi marketlerinde gıda indirimleri sonrası sıra hangi üründe? Yüzde 35 indirim olacakTarım Kredi marketlerinde gıda indirimleri sonrası sıra hangi üründe? Yüzde 35 indirim olacak

İLK ETAPTA İNDİRİME GİREN ÜRÜNLER

İlk etapta 30 üründe indirim Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirimli satış kampanyası kapsamında ilk etapta indirim uygulanan ürünler şunlar:

“Makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi”

Tarım Kredi marketlerinde indirimli ürünlere yoğun ilgi: Ucuzluğu duyan markete koştu!Tarım Kredi marketlerinde indirimli ürünlere yoğun ilgi: Ucuzluğu duyan markete koştu!

YENİ İNDİRİMLER GELİYOR

Tarım Kredi Kooperatifleri yaptıkları yazılı açıklama ile kampanyaların devam edeceğini ve yeni indirimleri yolda olduğunu duyurdu.

İşte Tarım Kooperatiflerinden yapılan açıklama:

Yeni kampanyalarımızı kamuoyuyla paylaşacağız Tarım Kredi Kooperatif Marketleri hem üreticilerin hem de tüketicilerin beklentilerini karşılarken, ülke ekonomisine ve vatandaşların bütçesine katkı sağlama bilinciyle hareket ediyor.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri gelecek dönemlerde de imkân ve fırsatları kullanılarak yeni indirim kampanyalarını kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek.

Gösterilen ilgiye layık olacağız Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri olarak enflasyonla mücadele kapsamında gerçekleştirdiğimiz indirim kampanyamıza göstermiş oldukları ilgiden dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ederiz. Türkiye’nin en büyük çiftçi ailesi olarak, vatandaşlarımızın bu ilgisine layık olmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.