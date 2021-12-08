Son dakika: Benzin ve motorine yeni zam!

Dolar kuru ve petrol fiyatındaki artış, akaryakıt fiyatlarında zam yağmuruna neden oldu. EPGİS'in duyurusuna göre, bugün 66 kuruş zamlanan motorinin litre fiyatı, bu geceden itibaren 31 kuruş daha zamlanacak. Benzinin litre fiyatına ise bu geceden itibaren 77 kuruş zam gelecek. Böylece hem benzin hem de motorinin litre fiyatı çift haneli olmuş olacak.

Motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara'da 10,05 TL'den 10,36 TL'ye, İstanbul'da 9,99 TL'den 10,30 TL'ye, İzmir'de 10,07 TL'den 10,38 TL'ye yükselecek. Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak Ankara'da 9,60 TL'den 10,37 TL'ye, İstanbul'da 9,55 TL'den 10,32 TL'ye, İzmir'de 9,62 TL'den 10,39 TL'ye yükselecek.Fiyatlar, il, ilçe ve bayilere göre değişebiliyor

İKİ AYDA TOPLAMDA YÜZDE 41 ZAM

Merkez Bankası'nın Cumhurbaşkanı'nın talimatı doğrultusunda yüksek enflasyona rağmen seri faiz indirimlerine gitmesiyle Türk lirasında yaşanan tarihi değer kayıpları, akaryakıt ve birçok üründe zam yağmuruna neden oldu. Motorinin litre fiyatı sadece iki ayda 3 TL zamlanırken, iki aylık zam oranı yüzde 41'e ulaştı. Benzinde iki aylık zam oranı ise yüzde 32,5'e ulaştı

ÖTV SIFIRLANMIŞTI

Hükümet, ekim ayı başına kadar zamları, özel tüketim vergisinden (ÖTV) düşerek akaryakıtta fiyatları kontrol etmeye çalışmıştı ancak litre başına benzinde 2,53 TL'lik, motorinde 2,05 TL'lik, LPG'de 1 TL'lik ÖTV sıfırlanınca, kur ve ürün fiyatı kaynaklı zamlar otomatik olarak pompaya yansımaya başladı. Türk lirasındaki değer kaybı hem vatandaşın ödediği akaryakıt fiyatlarını artırırken hem de devletin büyük vergi kaybına neden oldu.

kaynak:sondakika