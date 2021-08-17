ŞOK market yarın indirime gidiyor! İşte fiyat listesi...

Şok market 18 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu duyuruldu, işte fiyat listesi. Detaylar haberimizde...

Şok aktüel ürünler kataloğu 18 Ağustos 2021 fırsat ürünleri duyuruldu. Yeni indirim broşürü ile yine tüketicilerin beğenisini toplamayı Başaran Şok Market çarşamba gününden itibaren indirime gidecek. ŞOK’ta yarın başlayacak olan indirim fırsatlarını detayları da merak ediliyor. Peki 18 Ağustos ŞOK kataloğu 2021 aktüel ürünler kampanyası ile bu hafta neler geliyor? ŞOK'ta bu hafta hangi ürünlerde indirim var? Şok Market zincirleri indirimli fiyat listesi ve detaylar haberimizde…

Şok Aktüel 18 Ağustos 2021 kataloğu ile bu hafta da indirimlerin en güzeli geliyor. Her hafta birbirinden özel kampanyalar yapan ve tüketicilerin bütçesine hitap etmeye devam eden Şok Market yeni haftanın indirim broşürü hem sosyal medya hesaplarından hem de resmi internet sitesi üzerinden tüketicilerle paylaştı. Şok Markette Yarın büyük indirim başlayacak ve birçok ürün indirimli fiyatları ile satışta olacak. Peki bu hafta Şok'ta neler var? Şok aktüel kataloğu ile bu hafta hangi ürünlerde indirim geliyor? Şok 18 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyat listesi ve detaylar haberimizde...

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18 AĞUSTOS ŞOK KATALOĞU 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Emekliye çifte müjde! 550 TL ek gösterge zammı maaşa eklenecek, 25 yıl hizmeti olanlara büyük ikramiye ödenecek

Emekliye çifte müjde! 550 TL ek gösterge zammı maaşa eklenecek, 25 yıl hizmeti olanlara büyük ikramiye ödenecek

Şok Market yeni indirimli ürünler listesi belli oldu. 18 Ağustos ŞOK kataloğu 2021 aktüel ürünler listesi içinde şu ürünler indirimde olacak; bilicra akıllı çocuk saati 449 TL, Alcatel 10 inç tablet 999 TL, Everest şarj edilebilir kablosuz mouse 69,90 TL, Everest dijital yazı tahtası 29,95 TL, mantar pano 12,50 TL, kablolu kafa bantlı kulaklık 39,95 TL, Ayaklı yazı tahtası 129 TL, banker masa lambası 149 TL, Maya çalışma sandalyesi 169 TL, Winney çalışma sandalyesi 279 TL, Laptop çantası 44,95 TL, 10 gözlü kitaplık 169 TL, Sırt çantası 29,95 TL, lisanslı Anaokulu çantası 29,95 TL, desenli sırt çantası 9,95 TL fiyatı ile sizlerle buluşacak.

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ŞOK 18 AĞUSTOS 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İNDİRİMLERİ





Şok Aktüel 18 Ağustos 2021 kataloğu ile indirimli ürünler çarşamba gününden itibaren Market raflarında yerini alacak ve birçok tüketici için hesaplı fiyatlarla buluşmak mümkün olacak. ŞOK'ta bu hafta satışa çıkacak olan ürünlerin devamı şöyle; Lisanslı beslenmeli ilkokul çantası 44,95 TL, reflektör spor çantası 39,95 TL, Lisanslı Çelik matara 39,95 TL, lisanslı kalem çantası 7,99 TL, desenli kalem çantası 5,99 TL.

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ŞOK KIRTASİYE ÜRÜNLERİ 2021 VE ŞOK OKUL MALZEMELERİ 2021 İNDİRİMLERİ

Şok Market aktüel ürünler kataloğu ile yeni haftada Kırtasiye ve okul ürünleri de indirimli olarak satışta olacak. Şok kırtasiye ürünleri 2021 ve şok okul malzemeleri 2021 indirim fırsatları için okul öncesinde hemen haberimizin devamında bulunan görselleri inceleyebilirsiniz. ŞOK’ta yeni eğitim öğretim yılı öncesinde hem velilerin bütçesine hitap edecek hem de öğrencileri çok memnun edecek büyük indirim kampanyası geliyor. Defter, kalem, boya, okul çantası gibi birçok ürünü Şok Market'in indirimli fiyatları ile bu hafta satın alabilirsiniz. Şok kırtasiye ürünleri 2021 fırsatları Eylül ayının sonuna kadar geçerli olmaya devam edecek.

Kaynak:İlan365