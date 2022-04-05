Sene başında yapılan zamlar 3 ayda eridi!

Yeni yıla 5.972 lira maaşla giren memurun alım gücü 4.863 liraya düştü. 2.500 liraya yükseltilen en düşük emekli aylığı 2.036 lira oldu, asgari ücret de 790 lira eridi.

ÖĞRETMEN 1.237 TL KAYBETTİ

Sözcü'de yer alan habere göre memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının dışında 2022'nin ilk 6 ayı için verilen yüzde 5'lik zammın yetersiz kalacağı anlaşılınca yüzde 2.5 ilave edilerek toplam zam oranı yüzde 7.5'e çıkarılmıştı.

Ancak enflasyonla memur ve memur emeklisi zamda eksiye düştü. Sene başında 6 bin 660 TL olan öğretmenin alım gücü mart sonunda bin 237 TL kayıpla 5 bin 423 TL'ye, polis maaşı da 8 bin 715 TL'den bin 619 TL kayıpla 7 bin 96 TL'ye düştü. 3 ayda en düşük memur aylığında bin 109 TL, en düşük memur emeklisi aylığında 764 TL erime oldu.

ASGARİ ÜCRETTE ERİME

790 TLYıl başında yüzde 50.5 zamla 4 bin 253 liraya çıkarılan asgari ücretin bugünkü alım gücü 3 bin 463 liraya geriledi. Asgari ücretteki 3 aylık erime 790 TL oldu.

İŞÇİ VE ESNAF EMEKLİSİNDE DE DURUM İYİ DEĞİL

Yıl başında zam verilmeden sadece geçmiş enflasyon kaybı telafi edilen işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerini daha da zora girdi. 2 bin 500 liraya yükseltilen en düşük işçi, çiftçi ve esnaf emeklisinin aylığının reel alım gücü 3 ayın sonunda 464 TL birden düşerek 2 bin 36 liraya geriledi. Bu emekliler temmuz ayına kadar enflasyon kaybı yaşamaya devam edecek, ancak telefi zammını 3 ayın sonunda alabilecekler.

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