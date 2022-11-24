ÖTV matrah güncellemesinin fiyatlara etkisi

Merakla beklenen ÖTV matrah düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı. İşte otomobillerde beklenen fiyat değişimleri.

EKONOMİ 24.11.2022, 11:09
ÖTV matrah güncellemesinin fiyatlara etkisi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, otomobillerin ÖTV matrahının güncelleneceğini söylemişti.

Merakla beklenen ÖTV matrah düzenlemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlandı.

ÖTV matrahları nasıl değişti
Yeni matrah düzenlemesiyle birlikte, en düşük ÖTV oranı için gerekli olan limit, 120 bin TL'den 184 bin TL'ye çıkarıldı. Yüzde 80 vergi uygulanan içten yanmalı motorlu araçlarda en yüksek sınır, 200 bin TL yerine 280 bin TL olarak belirlendi.

Elektrik motoru da olanlardan, elektrik motor gücü 50 kilovatı geçip, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçip 1800 cc'yi geçmeyen hibrit motorlu araçlarda da yüzde 45 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği, 130 bin liradan 228 bin liraya ve yüzde 50 ÖTV oranı için esas alınan ÖTV matrah eşiği 210 bin liradan 350 bin liraya yükseltildi.

Söz konusu düzenlenme, Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girerken, kararın uygulanmasını Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütecek.

Matrah güncellemesi, genel olarak ülkemizde üretilen yerli otomobillerin fiyatlarını düşürecek. Düzenlemenin fiyatlara etkisi yaklaşık yüzde 5.5 ila 16.6 arasında olacak.

Öte yandan, motor silindir hacmi 1600 cc üstündeki konvensiyonel otomobillerin, neredeyse tamamı ithal olan otomobillerin matrahlarında herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

İthal otomobillerde değişiklik yok
Böylece maliye politikası değişikliğiyle; yüksek fiyatlı ithal otomobillere olan talebin düşük ÖTV oranına tabi otomobillere yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı otomobil ithal edilmesi, yerli otomobil satışının artması, buna bağlı ithalatın miktarının azalması ve kompozisyonunun değişerek cari açığın azalmasına olumlu katkı vermesi hedefleniyor.

Matrah güncellemesi fiyatları nasıl etkileyecek
Yeni ÖTV matrah güncellemesi ile birlikte, 400 bin TL olan bir otomobilin fiyatı 354 bin TL'ye kadar düşecek.

450 bin TL olan bir otomobil 375 bin TL'ye, 500 bin TL olan bir otomobil 444 bin TL'ye ve 600 bin TL olan bir otomobil 557 bin TL'ye inecek.

ensonhaber

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