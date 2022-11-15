ÖTV matrah güncellemesi öncesi beklenmedik hareket! Sıfır otomobile Kasım’da çifte zam

Sıfır otomobilde ÖTV indirimi bekleyenler için heyecanlandıran açıklamayı Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati geçtiğimiz günlerde vermişti. Nebati, “ÖTV indirimi ile ilgili bir çalışma yok” diyerek, “Matrah artırımı ile ilgili çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Bu gelişme sonrası araba almak isteyenler için fiyatlarda 100 bin liralık indirimin yolu açılmıştı. Ancak bugün gelen son dakika haberi sıfır otomobil fiyatlarında indirim bekleyenleri hayal kırıklığına uğrattı. İşte haberin detayları…

ÖTV’DE MATRAH GÜNCELLEMESİ İÇİN HAZIRLIK BAŞLADI

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre 2022 Ekim ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında yüzde 14,9 artış yaşandı ancak yıl geneline bakıldığında daralmanın sürdüğü gözleniyor. Araç satışlarındaki düşüşün en büyük nedeni ise otomotiv sanayinde dünya genelinde yaşanan sorunlar, yurt içinde kurun yüksek seviyelerde olması ve krediye erişimin zorlaşması olarak gösteriliyor. Artan fiyatlar karşısında araç almak isteyenler için ÖTV indirimi değil ancak matrahlarda yeni bir güncelleme yapılacağı duyuruldu.

EN UCUZ ARABA 400 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Şu an piyasada en ucuz araba 400 bin liradan başlıyor. Bu rakamın altında birkaç model araç bulunsa da onlar da tedarik sorunu nedeniyle ‘sadece listede’ gösterilebiliyor. Güncel olarak motor silindir hacmi 1600 cc’nin altındaki otomobillerde ÖTV matrahı 120 bin TL’yi aşmayanlarda yüzde 45, matrahı 120 bin ile 150 arasında olanlar yüzde 50, matrahı 150 bin TL’yi aşıp,175 bin TL’yi aşmayanlar 60, 175 bin TL’yi aşıp, 200 bin TL’yi aşmayanlar için yüzde 70, 200 bin liranın üzerindeki otomobillerde ise yüzde 80 vergi uygulanıyor.

SATIŞLARIN YÜZDE 76'SI YÜZDE 80'LİK DİLİMDE

ODD Ekim raporuna göre, yüzde 45, yüzde 50 ve 60'lık vergi dilimlerinde satılan araç yok. Yüzde 70'lik dilim ise tüm satışların yüzde 10'unda kalıyor. Benzin ve dizel otomobil satışlarının yüzde 75,9'u yüzde 80'lik vergi diliminde gerçekleşiyor. Matrahların artırılmasıyla birlikte yüzde 80'in altında vergi dilimlerine daha çok modelin girmesi sağlanacak ve araç fiyatları aşağı çekilecek. Fiyatların ise en az 100 bin lira gerilemesi bekleniyor.

KASIM AYINDA İKİNCİ ZAM

ÖTV indirimi öncesi otomobil piyasasında yaşanan son gelişmeler böyleyken bugün gelen haber araç almak isteyenleri üzdü. Bu kapsamda birçok markanın Kasım ayı bitmeden bazı modellere yüzde 10’a varan ikinci bir zam daha yaptığı görüldü.

VATANDAŞ BEKLEME MODUNA GEÇTİ

Gelen son zamlar sosyal medyada da gündem oldu. Yapılan yorumlarda vatandaşlar her ÖTV matrah güncellemesinde olduğu gibi araç alımı için beklemeye geçeceklerini dile getirdi. Bu durumun toparlanma emareleri gösteren satış rakamları için Kasım ayı verilerine nasıl yansıyacağı ise merak konusu.

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