Otomobil kiralamada bir dönem sona erdi!
Döviz kurunda yaşanan artış otomobil fiyatlarını da etkiledi. Artan otomobil fiyatlarına sigorta, kasko ve bakım gibi ücretler de eklenince araba sahibi olmak iyice zor bir hale geldi. Bu durum karşısında vatandaşlar, kiralık araçlara ilgiyi artırdı. Günlük ve haftalık tercih edilen kiralık araçlar artık senelik kiralanmaya başlandı.
Otomobil fiyatları aldı başını gitti. Artan fiyatlara sigorta, kasko ve bakım gibi ücretler de eklenince tüketiciler alternatif yollara yöneldi. Bu durum araç kiralamaya olan ilgiyi artırdı. Vatandaşlar, günlük ve haftalık olarak kiraladıkları araçları artık senelik kiralama başladı. Uzman isimler bu durumun dolandırıcılar tarafından fırsata çevrildiğini belirterek vatandaşları araç kiralama konusunda dikkatli olması yönünde uyardı.
ARAÇ KİRALAMADA YENİ DÖNEM
Otomobil fiyatları tavan yaptı, sürücüler satın almayı bırakıp kiralamaya başladı. Kiralamada günlük veya haftalık kiralama bitti, senelik kiralama başladı. Otomobil fiyatları düşmek bir yana sürekli yükseliyor. Bu yüzden tüketiciler alternatif yollara yöneldi. Araç kiralama sektörüne daha çok yük bindi.
YILLIĞI 180 BİN TL
700 bin TL'lik bir aracın aylığı 15 bin, yıllığı 180 bin TL'ye denk geliyor. Sadece araçların fiyatı değil, sigorta, kasko, bakım derken araç sahibi olmak masraflı hale geldi.
DOLANDIRICILARA DİKKAT!
Show Haber'in haberine göre kiralık araç sektörüne ilgi artınca bazı dolandırıcılarda durumu fırsat bildi. Tuzağa düşmemek için uzman isimler için vatandaşları araçları bilindik yerlerden kiralamaları konusunda uyardı.
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