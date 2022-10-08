Nureddin Nebati'den flaş asgari ücret açıklaması artış oranı netleşti

Asgari ücretin yeni yılda ne kadar olacağına ilişkin çeşitli senaryolar dile getiriliyor. Farklı rakamla havada uçuşurken çok önemli açıklama dün akşam Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi.

"Asgari ücret artışı enflasyonun üzerinde olacak"

CNN Türk'te Hande Fırat'ın programına konuk olan Nebati önemli açıklamalar yaptı, asgari ücrete ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Asgari ücretliler yıl başında belirlendiği için önümüzdeki yılın enflasyonu dikkate alınarak asgari ücret artırılıyor. Geçmiş dönemdeki enflasyon dikkate alınarak değil. Önümüzdeki yılın enflasyon hedefleri dikkate alınarak artırılıyor. Dolayısıyla bu yıl enflasyon hedeflemelerinde sapma olduğu için artış yoluna gidildi ve gelenek bozuldu. Bozulan gelenek çerçevesinde yüzde 95 civarında iyileştirme yapıldı. Önümüzdeki yıl ve yıllarda Cumhurbaşkanımızın duruşu net. Dar gelirli, sabit gelirli enflasyon altında kalmadı. Önümüzdeki süreçte de enflasyon oranının altında kalmayacak çalışmalar mutlak süreçte yapılacaktır."

Memur ve emekliler

Hande Fırat'ın "asgari ücret enflasyonun üzerinde olacak diyorsunuz" sözlerine Nebati, "Kesinlikle başka türlü olamaz zaten" yanıtını verdi.

Melik Yiğitel'in "aynı şey memur ve emekliler için de geçerli mi?" sorusuna Nebati şunları söyledi:

"Sayın cumhurbaşkanımız 20 yıllık iktidarı döneminde bu tür sorulara hep net cevap vermiştir. Asla enflasyonun altında bir artış söz konusu olmayacak. Dolayısıyla teknik olarak çalışma yapılmadı. Bütçe teslim edildikten sonra bunlar ilişkin çalışmalar yapılacak. Kabinede bu konular görüşülüp enflasyonun altında olmayan her türlü iyileştirme yapılacak. Kabinede karar çıktıktan sonra bizim yapacağımız şey bunun kaynağını yaratmak olacak. "

Yıllık enflasyonda yüzde 70-75 beklentisi

Öte yandan çalışma hayatı yazarı Faruk Erdem, Sabah gazetesinde önceki günkü yazısında asgari ücrete ilişkin ortaya atılan rakamları yazmıştı. Erdem, yıllık enflasyonun yüzde 70 çıkması halinde ara zam da dahil edildiğinde asgari ücretin 7 bin 656 lira olabileceğini yazdı. İşte o asgari ücrete ilişkin yazısının ilgili bölümü:

Asgari ücret 7 bin 500-8 bin lira aralığında olması bekleniyor

"Yapılan anketlere baktığımızda yüzde 70-75 bir enflasyon hedeflemesi var. Yüzde 70 gerçekleşen bir enflasyonda bunun üzerine yüzde 10'luk bir eklemeyle asgari ücretin brütü 11.647 TL'ye, neti ise 9 bin 900 TL'yi buluyor. Tabi yüzde 80'lik artış yıllık asgari ücrete yapıldığında bu rakama ulaşmak biraz mümkün olmayacak. Sadece Temmuz ayındaki artışa yüzde 80 artış yapılırsa 10 bin liraya yakın bir asgari ücrete yaklaşmış olacağız. Yüzde 70'lik bir artış olursa eğer net asgari ücret 9 bin 350 TL olacak. 4.253 TL'nin üzerinden yani yıla yayılırsa asgari ücret yüzde 80'lik artışla 7 bin 656 gibi net bir asgari ücret çıkar."

İnternethaber