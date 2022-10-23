Necdet Takva'dan TSO seçimleri sonrası ilk açıklama

Önceki gün seçimleri yapılan Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) seçimleri sonrası başkanlık yarışını kaybeden Necdet Takva, sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Tüccarlara kırgınlığının olmadığını belirten Takva, seçimin arka planını anlamaya çalışacaklarını ifade etti. Van TSO'nun tüm üyelerinin kıymetli olduğunu belirten Takva, sosyal medya hesabı üzerinden "VanTso seçiminde birinci aşama dün sona erdi. Bize oy veren, vermeyen bütün üyeler başımızın tacı, kıymetlimizdir. Hiç bir kırgınlığımız, burukluğumuz yoktur. Elbette her seçimde derin öğretiler var. Biz de bu öğretinin işaret ettiği arka planı anlamaya çalışacağız. Saygılarımla" ifadelerine yer verdi.

Takva'nın paylaşımının altına onlarca destek twiti geldi.

Kaynak: WanHaber