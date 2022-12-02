Motorine büyük zam geliyor! Bu gece pompaya yansıyacak

Petrol fiyatlarının 11 ayın dip seviyesini görmesi ile akaryakıt fiyatları için geçtiğimiz haftalarda üst üste indirime gidilmişti. Araç sahipleri bugün akaryakıtta indirim ya da zam var mı? sorusuna yanıt ararken son dakika gelişmesi yaşandı. Motorine zam geleceği öğrenildi. Peki benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? İşte motorin zammı ile haberin detayları…

SON DAKİKA: MOTORİNE ZAM GELİYOR

Edinilen bilgiye göre 3 Aralık 2022 itibariyle motorin fiyatlarına 1 lira 16 kuruş zam gelecek. 12 Kasım’da 1,54 kuruş indirim yapılarak litresi ortalama 24,84 liraya gerileyen motorin litre fiyatına 24 Kasım’da 95 kuruş, dün ise 82 kuruş indirim gelmişti. Böylece 18 günde yapılan indirimin miktarı 3,88 TL olmuştu.

BENZİN FİYATLARI

Benzin fiyatlarında ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Benzin litre geçtiğimiz ay 77 ve 75 kuruş indirim yapılmıştı. Ardından 1,16 kuruş indirim yapılan benzine 55 kuruş zam gelmişti. Ancak fiyatlar bir gün geçmeden yeniden değişmiş ve benzine 45 kuruş daha indirim yapılmıştı.

MOTORİN SATIŞLARINDA DÜŞÜŞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun eylülde ayına ilişkin ‘Petrol Piyasası Sektör Raporu’na göre benzin satışları Eylül’de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,95 artarak 307 bin 21 ton, motorin satışları yüzde 9,44 düşüşle 2 milyon 189 bin 885 ton oldu. Toplam petrol ürünleri satışları ise yüzde 6,98 azaldı ve 2 milyon 642 bin 196 ton olarak kayıtlara geçti.

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