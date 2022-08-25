Motorine bir zam daha geliyor

Günlerdir motorine gelen peş peşe zamların ardı arkası kesilmiyor. Araç sahiplerinin takip edemediği fiyat artışlarına bir yenisi daha eklendi.

Sözcü'nün akaryakıt sektörü kaynaklarından aktardığına göre; bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 87 kuruş artacak. Benzinde ise bu gece zam beklenmiyor.

İKİ HAFTADA 5 KERE ZAM GELDİ

Motorine 11 Ağustos'ta 82 kuruş, 18 Ağustos'ta 77 kuruş, 20 Ağustos'ta 1 lira 7 kuruş, 24 Ağustos’ta (dün) 95 kuruş zam geldi.

Bu geceki zamla birlikte motorine iki haftada toplamda 4 lira 48 kuruş zam gelmiş olacak.

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