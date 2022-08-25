Motorine bir zam daha geliyor
İki haftadır art arda zam yapılan motorinde bugün yine fiyat artışı gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 87 kuruş artacak. Bu zamla birlikte motorine iki haftada toplamda 4 lira 48 kuruş zam gelmiş olacak.
Günlerdir motorine gelen peş peşe zamların ardı arkası kesilmiyor. Araç sahiplerinin takip edemediği fiyat artışlarına bir yenisi daha eklendi.
Sözcü'nün akaryakıt sektörü kaynaklarından aktardığına göre; bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 87 kuruş artacak. Benzinde ise bu gece zam beklenmiyor.
İKİ HAFTADA 5 KERE ZAM GELDİ
Motorine 11 Ağustos'ta 82 kuruş, 18 Ağustos'ta 77 kuruş, 20 Ağustos'ta 1 lira 7 kuruş, 24 Ağustos’ta (dün) 95 kuruş zam geldi.
Bu geceki zamla birlikte motorine iki haftada toplamda 4 lira 48 kuruş zam gelmiş olacak.
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