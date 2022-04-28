Merkez Bankası duyurdu: 10 TL’lik banknotlarda değişiklik!
TÜRKİYE Merkez Bankası (TCMB), yeni 10 TL banknotları bugünden itibaren tedavüle verdi. Yeni 10 liralardaki tek değişiklik imzalar oldu.
TCMB'den yapılan duyuruya göre, E9 Emisyon Grubu VI. tertip 10 TL'lik banknotlarda imzalar TCMB Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu ile Başkan Yardımcısı Mustafa Duman’a ait olacak şekilde yeniden düzenlendi.
Yeni 10 liralarda imzalar dışında çok belirgin bir değişiklik yok. Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından I., II., III., IV. ve V tertipleriyle tamamen aynı özellikleri taşırken, banknotların tüm tertipleri birlikte tedavül edilecek.
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