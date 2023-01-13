Memur ve emeklilere yüzde 30 zam yasası yürürlükte: İşte meslek meslek yeni memur maaşları...

Aralık ayı enflasyon değeri ile birlikte memur ve emeklinin 2023 için temmuz ayına kadar alacakları maaş ve aylıklar da netleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı aylık enflasyon oranını yüzde 1,18, yıllık ise yüzde 64,27 artışla açıkladı.

Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı da yüzde 16,48 oldu.

Yüzde 30 zam Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ek zam oranını açıkladı.

Ek zamla birlikte memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam uygulanacak.

TBMM'den geçen zam teklifi, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, memur ve emeklilere bu ay zamlı maaş yatacak.

Zam sonrası memur maaşları

GÖREV (Derece): YÜZDE 30 ZAMLI MAAŞ

Genel Müdür (1/4): 38 bin 751 lira

Şube Müdürü (1/4): 20 bin 602 lira

Memur (Üni. Mezunu 9/1): 12 bin 119,10 lira

Uzman Öğretmen (1/4): 15 bin 958 lira

Kaymakam (1/4): 35 bin 846 lira

Başkomiser (3/1): 20 bin 553 lira

Polis Memuru (8/1): 17 bin 871 lira

Uzman Doktor (1/4): 24 bin 503 lira

Hemşire (5/1): 15 bin 376 lira

Mühendis (1/4): 21 bin 065 lira

Teknisyen (Lise Mezunu 11/1): 13 bin 400 lira

Profesör (1/4): 33 bin 779 lira

Araştırma Görevlisi (7/1): 19 bin 904 lira

Vaiz (1/4): 16 bin 604 lira

Avukat (1/4): 20 bin 130 lira

Vali: 42 bin 480 lira

En düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 836,5 liraya

Buna göre aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan, 2 bin 721 lira artışla 11 bin 836,5 liraya çıktı.

En düşük memur emeklisi maaşı ise 6 bin 78 liradan 7 bin 901,4 liraya

Ayrıca, en düşük memur emeklisi maaşı ise 6 bin 78 liradan 1.823,4 lira artışla 7 bin 901,4 oldu lira oldu.

Memur emeklisi maaşları

GÖREV (Derece): YÜZDE 30 ZAM

Müsteşar (1/1): 28 bin 470 lira

Genel Müdür (1/1): 25 bin 166 lira

Şube Müdürü (Lisans 1/4): 9 bin 718 lira

Memur (Lisans 4/1): 7 bin 811 lira

Öğretmen (1/4): 10 bin 53 lira

Kaymakam 1. sınıf (1/4): 16 bin 493 lira

Başkomiser (1/4): 9 bin 902 lira

Polis Memuru (1/4): 9 bin 902 lira

Polis Memuru (8/1): 10 bin 50 lira

Hemşire (Lisans 1/4): 9 bin 445 lira

Mühendis (1/4): 11 bin 848 lira

Teknisyen (Lise 1/4): 8 bin 245 lira

Pratisyen Hekim (1/4): 18 bin 698 lira

Profesör (1/4): 20 bin 28 lira

İmam-Hatip: 9 bin 718,8 lira

Avukat (1/4): 9 bin 718,8 lira

En düşük SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşları

SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 lira