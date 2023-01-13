Memur ve emeklilere yüzde 30 zam yasası yürürlükte: İşte meslek meslek yeni memur maaşları...

Memur ve emeklilere yüzde 30 zam yasası Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

EKONOMİ 13.01.2023, 10:00 13.01.2023, 10:48
Memur ve emeklilere yüzde 30 zam yasası yürürlükte: İşte meslek meslek yeni memur maaşları...

Aralık ayı enflasyon değeri ile birlikte memur ve emeklinin 2023 için temmuz ayına kadar alacakları maaş ve aylıklar da netleşmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı aylık enflasyon oranını yüzde 1,18, yıllık ise yüzde 64,27 artışla açıkladı.

Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı da yüzde 16,48 oldu.

Yüzde 30 zam Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ek zam oranını açıkladı.

Ek zamla birlikte memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam uygulanacak.

TBMM'den geçen zam teklifi, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, memur ve emeklilere bu ay zamlı maaş yatacak.

maaş

Zam sonrası memur maaşları

GÖREV (Derece): YÜZDE 30 ZAMLI MAAŞ

  • Genel Müdür (1/4): 38 bin 751 lira
  • Şube Müdürü (1/4): 20 bin 602 lira
  • Memur (Üni. Mezunu 9/1): 12 bin 119,10 lira
  • Uzman Öğretmen (1/4): 15 bin 958 lira
  • Kaymakam (1/4): 35 bin 846 lira
  • Başkomiser (3/1): 20 bin 553 lira
  • Polis Memuru (8/1): 17 bin 871 lira
  • Uzman Doktor (1/4): 24 bin 503 lira
  • Hemşire (5/1): 15 bin 376 lira
  • Mühendis (1/4): 21 bin 065 lira
  • Teknisyen (Lise Mezunu 11/1): 13 bin 400 lira
  • Profesör (1/4): 33 bin 779 lira
  • Araştırma Görevlisi (7/1): 19 bin 904 lira
  • Vaiz (1/4): 16 bin 604 lira
  • Avukat (1/4): 20 bin 130 lira
  • Vali: 42 bin 480 lira

En düşük memur maaşı 9 bin 105 liradan 11 bin 836,5 liraya
Buna göre aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı  9 bin 105 liradan, 2 bin 721 lira artışla 11 bin 836,5 liraya çıktı.

En düşük memur emeklisi maaşı ise 6 bin 78 liradan 7 bin 901,4 liraya
Ayrıca, en düşük memur emeklisi maaşı ise 6 bin 78 liradan 1.823,4 lira artışla 7 bin 901,4 oldu lira oldu.

Memur emeklisi maaşları
GÖREV (Derece): YÜZDE 30 ZAM

  • Müsteşar (1/1): 28 bin 470 lira   
  • Genel Müdür (1/1): 25 bin 166 lira 
  • Şube Müdürü (Lisans 1/4): 9 bin 718 lira
  • Memur (Lisans 4/1): 7 bin 811 lira 
  • Öğretmen (1/4): 10 bin 53 lira  
  • Kaymakam 1. sınıf (1/4): 16 bin 493 lira
  • Başkomiser (1/4): 9 bin 902 lira 
  • Polis Memuru (1/4): 9 bin 902 lira 
  • Polis Memuru (8/1): 10 bin 50 lira 
  • Hemşire (Lisans 1/4): 9 bin 445 lira 
  • Mühendis (1/4): 11 bin 848 lira 
  • Teknisyen (Lise 1/4): 8 bin 245 lira 
  • Pratisyen Hekim (1/4): 18 bin 698 lira  
  • Profesör (1/4): 20 bin 28 lira 
  • İmam-Hatip: 9 bin 718,8 lira
  • Avukat (1/4): 9 bin 718,8 lira

En düşük SSK ve Bağ-Kur Emekli Maaşları
SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 lira

  • Zamlı maaş: 5 bin 500 lira
  • SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 lira
  • Zamlı maaş: 6 bin 327 lira
  • Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 lira
  • Zamlı maaş: 5 bin 500 lira
  • Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 lira
  • Zamlı maaş: 5 bin 500 lira

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