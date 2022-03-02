LPG’ye zam geldi! İşte yapılan zam tutarı
Son dakika haberine göre, LPG oto gaza zam yapıldı. EPGİS'ten gelen açıklamaya göre 2 Mart 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak ve pompa satış fiyatlarına yansıyacak zam, 61 kuruş olarak gerçekleşti. İşte LPG oto gaza zam haberinin detayları...
Son dakika haberi: LPG oto gaza zam geldi. Çok sayıda araç sahibini yakından ilgilendiren zam haberinin detayları EPGİS tarafından açıklandı. EPGİS'ten yapılan açıklamaya göre LPG oto gaz zammı 61 kuruş olarak gerçekleşti ve pompa satış fiyatlarına yansıyacak.
Oto gaz zammının ne zamandan itibaren geçerli olacağı da merak ediliyor. Oto gaz zammı 2 Mart 2022 itibarıyla geçerli olacak. İşte tüm detaylar...
İşte EPGİS tarafından yapılan açıklama:
Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı. 02/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;
LPG Oto gazda 61 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur.
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