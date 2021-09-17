Küçük esnafa vergi muafiyeti geliyor!

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve maalesef ülkemizde de etkisi hala devam eden koronavirüs salgını ekonomik anlamda başta esnaf olmak üzere pek çok sektörü zor durumda bıraktı. AK Parti, küçük esnafa vergi muafiyeti için kolları sıvadı. AK Parti, küçük esnafa vergi muafiyetinin yer aldığı yeni kanun teklifini Meclis'e getirmeye hazırlanıyor. Binlerce küçük esnafı doğrudan ilgilendiren bu konuyla ilgili detaylar şimdiden merak edilmeye başlandı.

Gelir Vergisinden Muaf Tutulacak

AK Parti, küçük esnafa vergi muafiyetinin de yer aldığı yeni kanun teklifini Meclis'e sunmak için hazırlanıyor. 850 bin küçük esnafı doğrudan ilgilendiren bu önemli kanun ile yıllık cirosu 240 bin TL'nin altında olan esnaf, gelir vergisinden muaf tutulacak.

Genel Kurul'da Görüşülecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamalarda ekonomi reform paketi ile ilgili bilgi vermiş ve söz konusu pakette 850 bin esnafı ilgilendiren vergi muafiyeti düzenlemesinin de bulunduğunu belirtmişti. AK Parti'nin 55-56 maddelik yeni yasak düzenleme üzerindeki çalışmalarında sona gelindiği öğrenildi. Teklifin MHP ile son şekli verilerek Meclis'e sunulacağı ve önümüzdeki ay Genel Kurul'da ilk görüşülecek gündem maddelerinden biri olacağı bilgisine ulaşıldı.

Küçük Esnafa Vergi Muafiyeti

Ekonomi reform paketinin en önemli başlıklarından biri olan küçük esnafa vergi muafiyeti, 850 bin esnafı yakından ilgilendiriyor. Bu kapsamda yıllık cirosu 240 bin TL'nin altında olan ve basit usulle defter tutan esnaf, gelir vergisinden muaf olacak. Öte yandan berber, kuaför ve terzi gibi küçük esnaf ise defter tutmaya devam edecek.

Ara Eleman Desteği

Meslek liselerinin ara eleman yetiştirmesi teşvik edilecek. Bilindiği gibi meslek liselerinde okuyan öğrencilere işyeri stajlarında 767 TL aylık destek ödemesi yapılıyor. Bu rakamın üçte birini ise işveren ödüyor. Yeni düzenleme kapsamında işverenin ödediği destek miktarı da devlet tarafından karşılanacak. Aynı zamanda işverenler, kalfalık stajında yaptıkları üçte ikilik destek ödemesinden de muaf olacak. Bu ödemeyi de işveren yerine devlet yapacak. Söz konusu düzenleme 160 bin civarında meslek lisesi öğrencisini yakından ilgilendiriyor.

Vergi Beyannamesi 4 Ayda Bir Verilecek

Öte yandan yeni düzeleme ile bazı tarım desteklerindeki kesintiler artık vergiye tabi olmayacak. 3 ayda bir verilmekte olan geçici vergi beyannamesi ise 4 ayda bir verilecek. Beyanname verme dönemleri de 1 ay geriye alınacak. Gelir vergisi için beyanname Mart yerine Şubat sonu, kurumlar vergisi için ise Mart sonu verilecek.

İnternet üzerinden yapılan vergi ödemelerinde kolaylaştırmaya gidilecek. Vergide e-devlet daha aktif hale getirilecek. E-fatura nizamında da değişiklik yapılacak. Aynı zamanda YouTuber'ların videoların arasına alınan reklamlardan kazandığı pay, artık kaynağından kesinti yapılarak vergilendirilecek. Bu kapsamda vergi mükellefi YouTuber, vergi sorumlusu ise banka olacak. YouTuber'lar bankadan kendilerine özel hesap açacak, bankalar ise YouTube'un bu hesaba gönderdiği paradan stopaj kesecek.