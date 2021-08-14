Kredi Notunuz Düşükse 10.000 TL Verilecek, Fibabanka bugünde kadar yapmadığını kampanyayı başlattı.

Fibabanka'dan yapılan açıklama ile birlikte, hemen destek ödemesi olarak hesabınıza 10.000 TL yatırılacak. İşte detaylar...

Fibabanka düşük kredi notuna kredi kampanyası başlatmıştır. Kredi başvurusu yapan ve kredi notu düşük olduğu için kredi alamayanlar Fibabanka ihtiyaç kredisi ile ihtiyaçlarını karşılayabilir ve anında onay alabilmektedirler. Sizlere bu yazımızda bu krediler hakkında detaylı bilgiler vereceğiz.

Fibabanka kredi başvurusu yapacak olan kişiler, anında kredi başvurusu yapabildiği gibi düşük kredi notuna da kredi alabilmektedirler. Bilindiği gibi bankalardan kredi alacak olan kişilerin belirlenmiş bir kredi notu politikasına uygun olması ve bu politikalardan kaynaklanan kredi işlemlerinin onay alması gerekiyor. Kredi notu 1100 altında olan vatandaşlar da kredi notu düşük olduğu için kredi alamamaktadırlar. Sizde eğer Fibabanka üzerinden kredi ve kredi notunuz düşükse en fazla 10.000 TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Şimdi sizlere bu kredi ve bankanın diğer kredi çeşitleri hakkında bilgiler vereceğiz.

Fibabanka Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Fibabanka kredi başvurusu yapacak olan kişiler eğer banka şartlarına uygunsa internet, SMS ve banka şubelerinden işlemlerini yapabilmektedirler. Sizde eğer Fibabanka kredisi alacaksanız ve kredi notunuz düşükse sadece banka şubelerinden kredi başvurusu yapmanız gerekiyor. Kredi notu düşük olanlar internet ve SMS ile başvuru yaptıklarında olumsuz olacakları için direk red yerler ve bir daha uzun bir süre bu bankadan kredi kullanamazlar. Eğer kredi notunuz düşükse ve kredi almak istiyorsanız bankaya evraklarınız ile gitmeniz ve bir kefil götürmeniz gerekmektedir.

Fibabanka 10.000 TL krediyi düşük kredi notu olanlara kefil bulması sonucunda aynı gün içinde kullandıracaktır. Kefil ve sizin en az 3 aylık sigortanızın olması veya emekli olmanız gerekmektedir. Bir iş yerinde yeni işe başladıysanız da bu kredileri alamazsınız. Fibabanka kredisini kullandıktan sonra düzenli ödemeler yaparak kredi notunuzu yükseltebilirsiniz.





Not: Bulacağınız kefilin banka kredi notu yüksek olması gerekiyor.

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Kredi Başvuru Sonucu Öğrenme

Eğer başvuru yaptınız ve banka size hemen dönüş yapmadıysa başvuru yaptığınız şubeden ve Fibabanka müşteri hizmetleri telefon numarası olan 444 88 88 aranarak başvuru sonucunuzu öğrenebilirsiniz. Bu şekilde kredi başvuru sonucu öğrenme ve olumlu-olumsuz ne olduğunu sorgulaması yapabilirsiniz. Bu işlemleri yapmak ücretsizdir. Kredi sonucunuz genellikle cep telefonunuza mesaj olarak gelecektir.

Kaynak:İlan365