Kilo ile almak hayal oldu: Biber altın gibi gramla satılıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı yıllık yüzde 61,14 tüketici enflasyonu Mart 2002’deki yüzde 65,1’lik enflasyonun ardından görülen en yüksek seviyeyi gördü. Artan enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle TÜFE'nin yüzde 61'e ulaşması bekleniyordu. ENAG ise enflasyonu yüzde 142.63 olarak hesapladı.

İğneden ipliğe her şeye zam gelirken TÜİK'in açıkladığı veriler gerçekle örtüşmedi. Patatese yüzde 207 zam geldi, salatalığa yüzde 193, patlıcana yüzde 185, margarine yüzde 160 zam geldi. Enflasyon başını alıp giderken hükümet 'fedakarlıkta bulunun' mesajı veriyor.

200 GRAM BİBER 12 TL

Hem esnaf hem vatandaş enflasyon karşısında çaresiz kalırken taneyle domates, salatalık satışı başladı. Pazar tezgahlarının en çok tercih edilen ürünlerinden biber ve marul, fiyatlarıyla rekor kırıyor. Sivri biberin kilosu 60 liraya yükselirken, Eskişehir’de pazarcı esnafı çözümü etiket değiştirmekte buldu.

Pazar tezgahlarında satılan sivri biberde artık 200 gramlık fiyatlar yazıyor. Fiyatı yükselen bir diğer ürün ise marul oldu. Küçük boyları 10 lira olan marullarda büyük boyların fiyatı 18 liraya kadar yükseldi.

"HEM MAHSUL AZ HEM DE TALEP ÇOK"

Fiyatların yükselişinde birçok etkenin olduğunu belirten pazarcı esnafı, sebzelerin de zorlu kış şartlarından etkilendiğini söyledi. Marulun bir kısmı tarladan direkt çöpe giderken, biberler yeteri kadar büyümedi. Hal böyle olunca tarladan çıkan mahsulün miktarı azaldı. Ramazan ayının gelişiyle taleplerde de artış olunca fiyatlar tavan yaptı. Hem mahsulün azlığı, hem talebin çokluğu biber, marul gibi birçok sebzenin fiyatını etkiledi.