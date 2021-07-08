Kamu işçilerine zam teklifinde ayrıntılar belli oldu

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, hastaneler, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zamma yönelik görüşmeler başladı.

İşçilere yapılacak olan zammın belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sendikalar taleplerini iletti.

BİN 50 LİRALIK TEKLİF BEKLENDİ

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin, mevcut brüt ücretten yaklaşık bin lira fazlasını talep etti.

Şu anda 3 bin 750 olan brüt ücretin, 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesi talep edildi.

HÜKÜMET, ZAM TEKLİFİNİ AÇIKLADI

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, hükümetin 700 bin kamu işçisine yönelik zam teklifi de ortaya çıktı.

TEKLİF VERİLDİ

Hükümet tarafından, kamu işçilerine yılın ilk 6 ayı için yüzde 9, ikinci 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkıyla brüt 3 bin 577 TL ile 3 bin 750 TL arasında alanlara 100 TL, brüt 3 bin 750 TL ile 4 bin TL arasında alanlara 60 TL seyyanen zam teklifi Türk-İş ve Hak-İş'e sunuldu.

HÜKÜMET, TALEBİN 10 KAT ALTINDA TEKLİF SUNDU

Talep edilenden 10 kat eksik belirtilen ücretin çok düşük olduğunu söyleyen Yıldız, "Arada çok ciddi bir fark vardır. Bu haliyle bile değerlendiremeyecek bir noktadayız." dedi.

GÖRÜŞME, BASINA KAPALI GERÇEKLEŞTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar ve Hak-İş Genel Başkan Vekili Osman Yıldız'ı makamında kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürdü.

Ağar, kabulün ardından Bakanlık girişinde basın mensuplarına görüşmeye dair açıklama yaptı.