İphone 13 serisinde beklenen 10 muhteşem özellik!

Apple'ın önümüzdeki haftalarda piyasaya sürmeye hazırlandığı iPhone 13 serisinde gelmesi beklenen 10 özellik nelerdir?

Akıllı telefon pazarının en büyük oyuncularından biri olan Apple, merakla beklenen iPhone 13 serisini önümüzdeki haftalarda sergilemeye hazırlanıyor. Şirket, kullanıcılara bir dizi çeşitli yenilikler sunmayı planlarken, eleştirildiği bazı konuları ciddi şekilde revize ettiğini de gösteriyor. Peki, iPhone 13 serisi ile gelmesi beklenen en olası 10 özellik nelerdir?



Birkaç gün önce paylaşılan iPhone 13 fiyatları sonrası şimdi telefonun ekran hızı, çentik bilgisi, pil kapasitesi vs. gibi özellikleri ortaya çıktı. Buna göre yeni iPhone serisinin birçok yenilik ve değişimle gelmesi bekleniyor.



İşte Apple iPhone 13 Özellikleri!

Çentiklerin küçülmesi



Eylül 2017'de Apple'ın güçlü özelliklerinin yanı sıra tasarım tarafında da ciddi yeniliklerle gelen iPhone X modeli vitrindeydi. Özellikle ekranda kullandığı çentik ile dikkat çeken cihaz, akıllı telefon sektöründe uzun yıllar sürecek yeni bir trend başlatmıştı.



Apple'dan sonra, neredeyse tüm akıllı telefon şirketleri cihazlarını çentik tasarımıyla piyasaya sürmeye devam etti. İlk etapta kullanıcılar tarafından oldukça benimsenen çentik, belli bir süre sonra tepki çekmeye başladı. Şirketler, bir klasik haline gelen ve kullanıcıları sıkmaya başlayan çentik yerine farklı tasarımlar denemeye başladı. Örnek olarak pop-up kamera veya ekran altı kamera gibi teknolojileri gösterebiliriz.



Son zamanlarda sızdırılan bilgileri ve serinin ortaya çıkan modellerini göz önünde bulundurarak Apple, iPhone 13 serisinde kullanılacak çentiklerin boyutunu yüzde 25 azaltmayı planlıyor.



Son zamanlarda iPhone 13 serisinin kullanıcıları heyecanlandıracak pil özellikleri hakkında yeni bir iddia ortaya çıktı. Ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, "Soft Board Technology" adı verilen yeni pil teknolojisi sayesinde mevcut pil boyutunu artırmadan serinin tüm modellerinde daha fazla pil kapasitesi sunmayı planlıyor.



Buna göre, iPhone 13 mini, iPhone 13 ve iPhone 13 Pro modellerinde pil kapasitesinde yüzde 10, iPhone 13 Pro Max modellerinde ise yüzde 18 artış olacak.

Ekran yenileme hızı 120 Hz



Son zamanlarda amiral gemisi sınıfında yer alan Android telefonlarda 90 Hz veya 120 Hz yenileme hızlarına sahip paneller kullanılsa da Apple, iPhone 12 serisinde 60 Hz standart yenileme hızı sunan panelleri tercih etmişti. Şirket yazılım desteği ile çok akıcı bir ekran deneyimi sunsa da iPhone 13 serisi ile tamamen farklı bir yol izleyecek.



Şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre Apple, serinin Pro ve Pro Max modellerinde LTPO panelleri kullanmak için bu yıl Samsung Display ile iş birliği yapacak. Bu şekilde ekran yenileme hızları 1 Hz'den 120 Hz'e uyarlanmış olacak. Başka bir deyişle, yenileme hızları gerektiğinde 120 Hz'e kadar çıkacak ve diğer durumlarda 1 Hz'e düşecek. Bu, güç tüketiminde yüzde 20'lik bir azalmaya neden olacak.



Kamera lenslerinin büyümesi

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz aylarda iPhone 13 Pro Max modelinin bir maketi ortaya çıkmıştı. Bu modelde iPhone 12 Pro Max modeline kıyasla en dikkat çekici değişiklik, küçülen çentiklerin yanı sıra kamera lenslerinin önemli derecede büyümesi oldu.



Kamera lenslerinin iPhone 13 Pro ve Pro Max'te büyümesi bekleniyor, çünkü bu tür bilgilr genellikle Apple tedarik zinciri kaynaklarından sızdırılan bilgiler etrafında tasarlanmış oluyor. Bu, sensörlere daha fazla ışık girmesi ve daha kaliteli fotoğraflar çekmesi anlamına gelir. Ancak, iPhone 13 ve iPhone 13 mini modellerinde böyle bir değişiklik olup olmadığı şu an için merak konusu.

Face ID gözlük ve maske ile çalışacak



Apple'ın iPhone X modeli ile kullanıcılara sunduğu teknolojilerden biri de şüphesiz Face ID. Kullanıcıların herhangi bir şifre girmeye gerek kalmadan yüzlerini tarayarak ekranın kilidini açmalarını sağlayan bu özellik, ne yazık ki gözlük veya maske gibi yüzün belirli bölgelerini kaplayan aksesuarlar takarken aynı başarıyı gösteremedi.



Apple'ın şu anda Face ID'de nasıl bir değişiklik yaptığı bilinmese de şirkete yakın kaynaklardan gelen bilgilere göre, yeni bir kamera düzeni bizi iPhone 13 serisinde karşılayacak. Böylece, gözlük veya maske gibi aksesuarlar takılsa bile Face ID çok başarılı bir şekilde çalışacak.

Hizmetiniz olmasa bile her yerde acil durumlar için çağrı yap



Yeni iPhone'lar, yeni bir rapora göre kritik bir yeni güvenlik özelliği alabilir: acil durumlar için uydu bağlantısı.



Bu işlevsellik iPhone kullanıcılarına "ilk müdahale ekiplerine metin gönderme ve hücresel kapsama alanı olmayan bölgelerdeki çökmeleri bildirme" olanağı sağlayacak.

Hem kamerada hem de telefonda güç olan çipte iyileştirmeler sunacaklar.



Yeni iPhone modellerinde tıpkı geçen yılki A14 Bionic yongası gibi A15 Bionic çip yer alacak. Bunun gerçek performans ve ek işlevsellik için ne anlama geldiği görülmeye devam ediyor, ancak Apple'ın şimdiye kadarki en hızlı mobil işlemcisi olarak lanse edilmesi muhtemel.





Video Portre modu ve ProRes



iPhone 13 serisi, kullanıcıların daha yüksek kaliteli bir formatta klip yakalamasını sağlayacak yeni bir ProRes video kayıt özelliği sunmak için uyarlanmış. Bu nedenle, editörlere post prodüksiyon sırasında daha fazla kontrol sağlayacak. Ayrıca, resimlerinizdeki renklerin ve vurguların görünümünü daha iyi kontrol edebileceksiniz.

Daha hızlı şarj



Android rakipleri şarj hızı açısından 65W'ın üzerine geçmeyi düşünüyor. Öte yandan, iPhone 12 sadece 20W şarj desteği sunuyor. Apple'ın yaklaşan iPhone ile bu sayıyı 25W'a çıkaracağı söyleniyor. Ancak, güç adaptörünün paketin bir parçası olmaması muhtemel.

Kaynak:teknolojioku