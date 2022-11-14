İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim projesine başvurular için son gün

TOKİ'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim projesine e-Devlet üzerinden başvuruların bugün saat 18.00'de sona ereceği bilgisi paylaşıldı. Banka üzerinden müracaatlar ise 15 Kasım tarihinde sona erecek.

TOKİ'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim Projemizin e-Devlet başvuruları bugün saat 18.00'de sona eriyor.

Banka şubeleri aracılığı ile başvurularınızı ise 15 Kasım 2022 mesai saati bitimine kadar gerçekleştirebilirsiniz."

İlk Evim Arsa, İlk İş Yerim Projemizin e-Devlet başvuruları bugün saat 18.00'de sona eriyor.

️Banka şubeleri aracılığı ile başvurularınızı ise 15 Kasım 2022 mesai saati bitimine kadar gerçekleştirebilirsiniz.