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İkinci El Araç Fiyatlarına Yapılacak Düşüş İçin Tarih Belli Oldu

Araç fiyatlarında dolar kurundaki dalgalanmalar nedeniyle artışlar devam ederken, yeni yılda sabit kalan kura karşın ikinci el araba fiyatlarında beklenen düşüş yaşanmadı. Sektör temsilcileri, sıkıntıların bir iki ay içinde çözüleceğini söyledi.

EKONOMİ 18.02.2022, 13:27
İkinci El Araç Fiyatlarına Yapılacak Düşüş İçin Tarih Belli Oldu

Dünya genelinde yaşanan çip arzı sıkıntısı ve araba üretiminin yavaşlaması etkisiyle ikinci el otomobil fiyatları da artış gösterdi. Geçen yılın Kasım ve Aralık ayında dolar kurundaki fiyat hareketliliği itibarıyla ikinci el satışların ‘satışların bıçak gibi kesildiğini’ söyleyen sektör temsilcileri, müşterilerin beklentilerini karşılamakta zorluk yaşadıklarını kaydetti. 

Dolar kurunda dalgalanmaların fazla olmadığı yeni yılın ilk aylarında ikinci el araba satışları neredeyse durma noktasına geldi. Buna karşın sektör temsilcileri yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte hareketliliğinde artmasını beklediklerini ifade etti. 

PARA ALICININ CEBİNDE, OTOMOBİL SATICININ KAPISINDA KALDI
VOA Türkçe’nin merak edilen sorularını cevaplayan galeri işletmecisi Erkan Kuşdemir, ‘Düşük kalemden en lüksüne kadar araba var ama piyasada yüksek olduğu için bizler de yüksek olarak aldık bu arabaları. Şimdi satılmayınca elimizde kaldı. Şimdi ben 150 bin liraya aldığım arabanın üzerine 160 bin lira yazmışım. Bunu kalkıp 140 bin liraya, 135 bin liraya veremem ki. Müşteri gelmiyor zaten, gelirse de o da 130-140 bin liraya almaya çalışıyor haklı olarak. Biz de zarar ettiğimiz için veremiyoruz. Müşterinin parası cebinde, bizim de arabamız kapının önünde bekliyor’ ifadelerini kullandı. 

Galeri işletmecisi Seyhat Kaysal ise, ‘Dolar 17-18 liraydı. Her gün araba satıyorduk. Dolar 13 liraya düştü. Daha siftah yaptığımız yok. Ben bu arabayı dolar 17-18 liraydı 500 bin liraya aldım. Şimdi 400 (bin) liraya nasıl satayım? O zaman doların böyle düşeceğini bilseydim ben de bu arabayı almazdım, satmazdım, beklerdim’ dedi. 

İKİNCİ EL FİYATLARINDA TÜRKİYE AÇIK ARA ÖNDE
İkinci el araç stoku analiz ve pazar izleme yazılımı olan Indicata’nın yayınladığı rapora göre, ikinci el araç fiyatlarında Türkiye diğer ülkelerin de üzerinde fiyat artırımı yapmış durumda. AutoScout24’ün verilerine göre, Avrupa Birliği genelinde kullanılmış araba fiyatları geçen yıla oranla yüzde 8 arttı. ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, fiyatlar yüzde 40,5 yükseltildi. İngiltere otomobil derneği AA Cars’ın verilerinde ise, ikinci el araba fiyatlar yüzde 30 artış gösterdi. 

Indicata’nın yayınladığı rapora göre, Türkiye’de dolar kurunda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle fiyatlarında artış yaşanan ikinci el araba satışlarını düşürdü. 

KREDİ FAİZİ İNDİRİMİ TALEBİ
VOA Türkçe’ye açıklamalarda bulunan Otokent Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir, ‘Arabalar bundan iki ay önce çok zamlı satıldı. Esnaflarımız sevindi, zamlandı diye ‘üç kuruş para kazanacağız' dediler ama bu beş haftadır hiçbir esnafım iş yapamıyor. Krediler çıkmıyor. Krediye müracaat ediyorsun, (faiz oranları) yüzde 22-23'leri buluyor. Yüzde 14 diyor ama bankaya gittiğin zaman faizler 22-23'ü geçiyor. O yüzden şu anda 410 tane dükkanım her gün iki noterde 530 tane satış yapardı. Şimdi iki noterdeki satışlar 80'i geçmiyor’ dedi. 

SIKINTI 1-2 AY İÇİNDE ÇÖZÜLECEK
Demir, ‘Her yaz hareketlenir. İnsanlar 'rent a car' kiralayacaklarına gelip arabasını alıyor, 3-4 ay biniyor, yaz dönüşünde getiriyor onu satıyor. Yani muhakkak hareketleniyor. Fiyatlar düşse de hareketleniyor yükselse de hareketleniyor. Tahmin ediyorum bizim bu sıkıntılarımız 1-2 ay içinde çözülecek hızlı bir şekilde’ dedi. 

Haber365

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