İkinci el araba fiyatlarını yükselten çip krizi nedir? Çip durumunda son durum ne?

Dünya, Pandemi dolasıyla ekonomik açıdan ne kadar kırılgan olduğunu göstermişken, yaralarını saramadan yeni bir krizle karşı karşıya geldi.

Yarı iletken madde sıkıntısı hala tüm dünyada sürüyor. Pandemide başlayan ve üretimde büyük sıkıntılara yol açan tedarik krizi, stok kıtlığını ve ikinci el fiyatlarındaki artışı getirdi. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan ve 150'den fazla şirketi kapsayan ankette krizin ne noktaya geldiği gözler önüne seriliyor. Gelen bilgilere göre çip krizinin hala sonuna gelmedik ve ABD çip üretimine başlamadan bu kriz düzelmeyecek.

ÇİP KRİZİ NE ZAMANA KADAR SÜRER?

Otomotiv Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, “Geçtiğimiz yıl dünyada 10.3 milyon adet araç çip krizinden dolayı üretilemedi. Yılbaşında nedense sektörde bir iyimserlik oldu ama üretim tarafında bir şey değişmedi. Çip krizi devam edecek. Her akşam tedarik zinciri toplantıları yapıyoruz ve her gün farklı bir tablo çıkıyor ortaya. İlk altı ay böyle gidecek. Altıncı aydan sonra bir miktar iyimserliğimiz var. 2023’ün ilk çeyreği sonundan itibaren de hayatın normale dönebileceğini değerlendiriyoruz.” açıklamalarında bulundu.

DEV MARKANIN SATIŞLARINDA DEV DÜŞÜŞ

Mercedes Benz'i bünyesinde bulunduran Daimler AG Grubu tarafından 2021 yılında ne kadar satış yapıldığı açıklandı. Yapılan açıklamada geçen yıla oranla yüzde 5 düşüş yaşandı. Satışlar 2 milyon 962'ye geriledi. Açıklamada bu gerilemenin sebebi olarak tedarik zincirindeki sıkıntılar belirtildi.

OTOMOTİV SANAYİ DERNEĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, Pandemi sebebiyle kaynaklanan tedarik zinciri sorununa değindi. Krizin tüm üretim ortamını muğlaklaştırdığını ve araç sektörünün öngörülmesi zor bir yola gittiğini söyledi. Dünya çapında mikroçip krizi nedeniyle üretimin aksadığını belirten Yenigün, 10.3 milyon aracın bu sebepten üretilmediğine değindi. Yenigün'e göre 2022 yılı da 2021 gibi darboğazda geçecek.

APPLE'DAN ÇİP KRİZİNE MÜDAHALE GİRDİ

Apple, çip krizi sebebiyle Iphone üretiminde azaltmaya gitmiş, normalden daha az yeni Iphone üreteceğini açıklamıştı. Bu da Iphone kıtlığı yaşanacağı anlamına geliyor. Bu sebepten ötürü Apple, tedarik zincirindeki sorundan kendi emeğiyle çıkmayı planlıyor. 2023 yılına kadar kendi çiplerini üretmeye hazırlanan teknoloji şirketi, kendine yetmeyi planlıyor.

DEV ALMAN MARKA TEDARİK SIKINTISI ÇEKİYOR

Volkswagen, altında Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını barındırıyor. Tedarik zincirindeki sıkıntılar nedeniyle dev Alman otomotiv markası büyük sorunlar yaşıyor. Bu grup, araç teslimatında geçen seneye göre yüzde 31 düşüş yaşadı. 2020 yılında 616 bin araç tedarik edilmişken bu yıl 300 bine kadar düştü.

ÇİP KRİZİ SON DURUM

Yarı iletken ürünlerde sıkıntı hala devam ediyor. İnsanlar bu kadar ekonomi büyümüşken neden çip üretilmiyor diye soruyor. Sebeplerinden en önemlisi, çip üretmek için temiz suya ihtiyaç duyulması. Bu da maliyeti olağanüstü seviyelere yükseltiyor. İkinci sebep olarak fabrikaların kurulmasının uzun sürmesi. Diğer bir sebep ticaret savaşları sonucu ülkelerin birbirlerine fırsat vermemesi. Böyle giderse çip krizi uzun süre devam edecek.

ARZ SIKINTISI İKİNCİ EL FİYATLARINI FIRLATTI

Tedarik zincirindeki sıkıntıyla birlikte stokçular fiyatları inanılmaz yükseltmişti. Şirketlerin araç sıkıntısı çekmesi sebebiyle stokçular fiyatları inanılmaz derecede yükseltmişti. Stokçulardan şimdi de kıyasçılar patlak verdi. Arzda sıkıntının geçmemesi sebebiyle ikinci el araç satacak olan vatandaşlar araçlarını diğer modellerin fiyatlarına bakarak satıyor. 200 bin TL değeri olan araç 220 bin TL'ye çıkabiliyor. Zincir seviyesine ilerleyen bu durum, her aracın otomatik olarak yüzde 20 yükselmesi anlamına geliyor.