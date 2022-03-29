Güvenilir Kripto Para Sitesi Mamoru’dan Türkiye Adımı: Faaliyetlerine Başladı

Dünyanın birçok ülkesinde faaliyet gösterecek dijital finansal varlık yönetim grubu Mamoru, Türkiye’de faaliyetlerine başladığını duyurdu. 4 milyona yakın kripto para yatırımcısının olduğu tahmin edilen ve küresel oyuncuların ilgisini çeken ülkemizde, Mamoru’nun bu adımı ekosistemin paydaşları için birçok avantaj taşıyor.

ABD’nin yanı sıra Brezilya ve Kanada gibi büyük ülkelerde lisanslı bir şekilde faaliyetlerini sürdürme hedefinde olan Mamoru Digital, 2020 yılında kuruldu ve şu anda 100 milyon doların üzerinde bir varlığı yönetiyor. Gelişmiş güvenlik altyapısı, komisyonsuz işlem ve 24 saat canlı destek gibi yönleri ile öne çıkan platform, Türkiye’de ‘kriptoya en kolay erişim’ mottosuyla yola çıktı ve yatırımcılara en iyi deneyimi sunmak hedefleniyor.

Kripto Paralara Komisyonsuz Yatırım

Kurumsal yatırım şirketi geçmişine sahip Mamoru, Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere Stellar Lumens, Polkadot ve Litecoin gibi kripto paralara yatırım yapabileceğiniz bir borsa. TL ile kripto para satın alma imkanı sunan kripto para borsasında, fiyat grafikleri üzerinden verileri analiz ederek, sade site arayüzünde kolay bir şekilde alım satım işlemi yapabilirsiniz. Diğer borsalardan farklı olarak sıfır komisyon sunan Mamoru’da, tüm alım satım işlemlerinde piyasa yapıcı komisyonu alınmıyor, bu da hem bireysel yatırımcılar için, hem de yüksek işlem hacmine sahip profesyonel yatırımcılar için ciddi bir fırsat. BTC’ye ek olarak Ada Coin, XRP, CHZ Coin, Avax Coin ve TRX gibi yatırımlar düşünüyorsanız, düşük işlem ücreti sunan borsaları tercih etmek önemli. Kriptoya en kolay erişim sloganına sahip Mamoru, bu özelliği ile yatırımcıları çekiyor. Ripple, Avax ya da DOT (Polkadot) gibi coin’lerin grafikleri üzerinden hızlı alım satım işlemi yapılabiliyor.

Tüm Kripto Varlığınız Güvence Altında

Mamoru Digital grubunun kripto para borsası, dünyanın en güvenilir platformlarından biri. Şirketin blockchain konusunda deneyimli bir ekip tarafından kurulmuş olması, borsadaki tüm süreçlerin yüksek güvenlik protokollerine uygun olmasını sağladı. Mamoru’daki tüm finansal varlıklar, yüksek güvenlikli şifreleme ile korunuyor. Platformda ayrıca, merkezi olmayan mimari yaklaşım avantajı ile DDOS saldırılarına karşı da güvenli bir deneyim sunuluyor.

Para yatırma ve para çekme süreçlerini hızlı bir şekilde yönetebileceğiniz güvenilir kripto para borsasında, finansal adımlarınız anında hesaplara ve cüzdana yansıtılıyor. TL ya da kripto para yatırma-çekme süreçlerinde en düşük masraflı deneyimi sunan Mamoru, güvenli ve hızlı yönü ile öne çıkıyor.

Mobil ve masaüstü web platformlarında kullanıcılarına hizmet veren Mamoru aynı zamanda iPhone ve Android akıllı telefon kullanıcıları için mobil uygulama da sunuyor. Mamoru uygulamasını App Store ya da Google Play Store’dan indirebilir, sıfır komisyonla kripto alım satımı yapabilirsiniz. *

*Tanıtım makalesidir