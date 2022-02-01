Gübre fiyatları arttı! Gübre fiyatları ne kadar oldu? 2022

Kimyasal gübre fiyatlarında görülen artış, 'hayvan gübresi'ne olan ilgiyi artırmış durumda. Geçen yıla kıyasla fiyatı neredeyse 2 kat artmış olan hayvan gübresinin 50 kilogramlık çuvalı 7 TL'den satılırken, uzmanlarsa bu gübrelerin tarım ürünleri için faydalı olabileceğini fakat kimyasal gübrelerin de farklı bir amaçla kullanıldığını ifade etti.

ARTAN TALEP SONUCUNDA HAYVAN GÜBRELERİ 7 LİRADAN ALICI BULUYOR

Son günler içerisinde kimyasal gübre fiyatlarında görülen artış, Ordu'da üreticileri alternatif yollara yöneltti. Kırsal kesimlerde, hayvancılık ile uğraşmakta olan üreticiler, kendi bahçelerine yıllardır hayvan gübresi uygulamasında bulunurken, yükselen fiyatlar diğer üreticileri de doğal gübreye yöneltmiş durumda. Fındık başta olmak üzere pek çok tarım ürününde kullanılan ve geçen yıl da yaklaşık olarak 50 kilogramlık çuvalı 4,5 liradan satılan hayvan gübreleri, artan talebin sonucunda 7 liradan alıcı buluyor. Üreticiler, hayvancılık ile uğraşan kişilerden satın aldıkları hayvan gübrelerini, fındık bahçelerine uyguluyor. Kış ayları içerisinde fındık bahçelerinde toprağı sıcak tutmuş olduğu bilinen hayvan gübreleri, yaz aylarındaysa toprağı ferah tutmasından ötürü tercih ediliyor.

KİMYASAL GÜBRENİN KULLANIM AMACI FARKLI

Ordu'da Ziraat Mühendisi olan Haluk Şensoy, özellikle de bu yıl kimyasal gübrelerdeki fiyatlarda ciddi bir oranda artış yaşandığını, bu sebeple üreticilerin de maliyeti ucuz olmasından ötürü 'organik gübre' olarak hayvanlardan elde edilen gübreleri bahçelerinde uygulamış olduklarını ifade etti. Şensoy, 'Organik gübrenin kesinlikle uygulanması lazım. Organik yapı tarımın vazgeçilmezidir, gereklidir. Hem toprak kalitesini yükseltir hem de toprak içerisindeki mikroorganizmanlar korur. Ama şu konuyu da belirtmemiz lazım, organik gübre ayrı bir konu kesinlikle olması şart, bitki besleme ayrı bir konu. Çok zamlanan gübrelerin de bir şekilde uygulanması gerekiyor çünkü ikisinin yeri farklı. Organik gübrelerin kullanımı için toprak analizi ön plana çıkıyor. Çiftlik gübresi dediğimiz gübrelerin fındıkta ocak başı olarak 20-30 kilogram arasında verilebilir. Fabrikasyon olanlar da daha az verilmelidir. Bunlar toprak analizleri ile beraber, teknik kişilerin belirleyeceği rakamlardır.' ifadelerini kullandı.

BAHÇEYİ KIŞIN SICAK, YAZIN FERAH TUTUYOR

Ordu'nun Altınordu ilçesine bağlı olan Karapınar Mahallesi’nde 20 senedir hayvancılık mesleğiyle uğraşan ve hayvan gübresi satışında bulunan Erol Erduman, 'Kendi bahçemde de kullanıyorum. 2 yıl önce kullandığım hayvan gübresi şu anda yaz aylarında serin, kış aylarında ise bahçeyi sıcak tutuyor. Ben kendim de kullandığım için hayvan gübresinden memnunum.' ifadelerini kullandı.

TALEPLERE YETİŞEMİYORUZ

'Hayvan gübresine talep vardı, özellikle bu sene daha fazla var' ifadelerini kullanan Erduman, fiyatlarda da artış olduğunu belirterek, 'Gübre fiyatlarındaki artış sonrası taleplere yetişemiyoruz, zaten doğal gübre olduğu için insanlar biliyor. Ben kendim çuvallara dolduruyorum, insanlar çuvalını getiriyor, bu şekilde 7 TL’ye veriyorum. Geçtiğimiz yıl ise fiyatlar 4-4,5 lira civarındaydı. Diğer gübre fiyatları yüksek olduğu için vatandaş hayvan gübresine yöneldi. Bence verimi daha iyi, zaten taleplere de kimi zaman yetişemiyoruz.' sözlerini kullandı.

FİYATLARDAKİ ARTIŞ NEDENİYLE HAYVAN GÜBRESİ TERCİH EDİYORUM

Necat Erduman isimli fındık üreticisi de konuyla ilgili 'Dışarıdan hayvan gübresi alıp, fındık ocaklarının dip kısımlarına koyuyorum. Hem organik oluyor hem de ucuz oluyor. Hayvan gübresi ile fındığın kabukları daha ince oluyor hem de ocakları kışın sıcak, yazın ise serin tutuyor. Ben yaklaşık 3 yıldır kullanıyorum, gübre fiyatları çok yükseldiği için kullanıyorum ve memnunum. Bana göre hayvan gübresi daha iyi. Bunu da halkımızın bilmesi lazım. Zaten köylülerimiz faydasını bilir.' sözlerini kullandı. Kamu Bülteni