Fiyatlar anlık değişiyor! 'Dakikalar içinde 60 TL fark oldu'

Rusya ile Ukrayna savaşının ardından petrol fiyatlarında görülen yükselişler sonrası akaryakıt fiyatlarına zam üstüne zam gelmişti. Akaryakıt fiyatlarındaki artış sonrası şehirlerarası otobüs firmaları zamları bilete yansıtmıştı. Yolcular hem artan bilet fiyatlarından hem de online bilet satış platformlarından şikayetçi. Şikayette bulunan bir kişi, bilet almak üzereyken fiyatların dakikalar içinde 60 TL arttığını söyledi.

EKONOMİ 12.04.2022, 13:12
Fiyatlar anlık değişiyor! 'Dakikalar içinde 60 TL fark oldu'

Şikayetvar, online seyahat bileti satış platformlarıyla ilgili verilerini açıkladı. Verilere göre bilet satış platformlarıyla ilgili şikayetler yüzde 265 arttı. Tüketicilerin en çok şikayet ettiği konuların başında online olarak parası ödenen biletin alınamaması geldi. Bilette iptal veya değişiklik yapamama, iptal edilen biletin para iadesinin yapılmaması öne çıkan diğer şikayet konuları oldu. Şikayette bulunan bir kişi, "Online bilet uygulaması üzerinden yolculuk yapacağım tarihe bilet almak üzereydim. Aracı seçtiğim anda biletin fiyatı 60 TL arttı. Hangi günü seçsem, o günün bilet fiyatları sayfa yenilenince artıyor." ifadelerini kullandı.

EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN BAŞLIKLAR
Platformda kullanıcıların en çok şikayet ettiği başlıklar şöyle oldu:

“Onine olarak parası ödenen bileti

“Bilette iptal veya değişiklik yapamama

İptal durumunda para iadesi yapılmaması

“Sefer iptali / saat değişimi durumunda bilgi verilmemesi

“Aynı bileti birden fazla kişiye satma

“Online bilet alırken fazla ücret kesilmesi/iade durumunda eksik para iadesi yapılması

“Bilet satışında alınan koltuk ile otobüsteki koltuğun aynı olmaması

“Sebepsiz, haksız ve bilgi vermeden bilet iptal etme

“Bilet fiyatlarındaki artışların fazla olması.”

ÜCRET İADESİ YAPMIYORLAR
Platforma gelen bazı şikayetler ise şöyle:

“İptal olan biletimin ücreti iade edilmedi. Muhatap bulamıyorum. Arıyorum bir müşteri temsilcisi olmaz mı? Böyle saçma sapan bir iş görmedim. PNR kodu var, alınan tarih var, her şey belli ama ücret iadesi yok bu kadarda olmaz yani.”

“İKİ AYDIR ÖDEME YAPILMADI”
“Aldığım uçak bileti hava şartları nedeniyle iptal edildi. İki aydır tarafıma geri ödeme yapılmadı. Numaramdan iletişime geçilmesini ve ücret iadesinin belgesini mesaj ve makbuz yoluyla görmek istiyorum.”

“YOLCULUK TARİHİ SEÇİNCE FİYAT ARTIYOR”
“Online bilet uygulaması üzerinden yolculuk yapacağım tarihe bilet almak üzereydim. Aracı seçtiğim anda biletin fiyatı 60 TL arttı. Bir gün önceki biletlerle seçtiğim gün arasındaki biletler arasında en az 50-60 TL fark oluyor. Hangi günü seçsem, o günün bilet fiyatları sayfa yenilenince artıyor. Yıllardır bilet almak için kullandığım uygulamanın ve firmanın kendini bu kadar bozmuş olması çok üzücü. Acilen düzeltilmesini istiyorum. Bu şekilde çok kullanıcı kaybedeceksiniz.”

“300 EURO BOŞUNA GİTTİ”
“29.11.21'de bilet aldık ve 300 Euro'ya yakın para çekildi ama bilet elimize geçmedi. 1 hafta boyunca her gün aramamıza rağmen oyalandık ama hiçbir sonuç elde edemedik, ancak biletimiz oluşmamıştır dendi. Sonunda çok daha pahalıya başka şirketten bilet almak zorunda kaldık, oysa zaten bilet ücreti ödemiştik. Tatilden döndüğümüzde tekrar aradık müşteri hizmetlerine, bu sefer muhasebeye başvurmamız gerektiği söylendi. 3 kez mail atmama rağmen oradan da geri dönüş alamadık. 4 aydır uğraşıyoruz hem paramızı geri alamadık hem geri dönen yok. Böyle şey görmedim.”

“2 BİLET PARASI BOŞUNA VERMİŞ OLDUM”
“Uygulama üzerinden otobüs bileti aldım fakat bileti aldığımız firma uygulama üzerinde beyan ettiği saatte otogara araç göndermedi. Urfa' dan Diyarbakır' a başka bir firma ile gitmek zorunda kaldık. Uçağa yetişmek zorunda olduğumuz için sabahın erken saatlerinde mağdur olduk. Bana iade yapamayacaklarını söyleyen firma görevlileri yüzünden 2 bilet parası boşuna vermiş oldum. Müşteri hizmetlerini defalarca aramama rağmen asla beni bir operatöre bağlamıyor. Hiç binmediğim otobüs için 2 bilet parası boşuna vermiş oldum sağ olsunlar. Kesinlikle bir daha kullanmayacağım yazıklar olsun.” (DHA)

Yorumlar (0)
8
az bulutlu
Namaz Vakti 12 Nisan 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 34 75
2. Bodrumspor 34 67
3. 1461 Trabzon FK 34 67
4. Sivas Belediyespor 34 60
5. Afjet Afyonspor 34 59
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 34 59
7. Çorum FK 34 58
8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 33 56
9. Somaspor 33 49
10. İnegölspor 34 49
11. Ankaraspor 34 47
12. Etimesgut Belediyespor 34 41
13. Sarıyer 34 39
14. Serik Belediyespor 34 39
15. Diyarbekirspor 34 38
16. Adıyaman FK 34 35
17. Turgutluspor 34 34
18. Ergene Velimeşespor 34 28
19. Niğde Anadolu FK 34 22
20. Kahramanmaraşspor 34 18
Takımlar O P
1. Trabzonspor 32 72
2. Fenerbahçe 32 59
3. Konyaspor 32 58
4. Başakşehir 32 53
5. Adana Demirspor 32 52
6. Alanyaspor 32 52
7. Beşiktaş 32 50
8. Hatayspor 32 48
9. Antalyaspor 32 47
10. Karagümrük 32 46
11. Kasımpaşa 32 41
12. Sivasspor 32 41
13. Gaziantep FK 32 41
14. Galatasaray 32 41
15. Kayserispor 32 41
16. Giresunspor 32 39
17. Altay 32 29
18. Rizespor 32 29
19. Göztepe 32 27
20. Ö.K Yeni Malatya 32 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 30 60
2. Ümraniye 30 57
3. Bandırmaspor 30 55
4. İstanbulspor 29 51
5. Eyüpspor 30 50
6. Erzurumspor 29 47
7. Manisa Futbol Kulübü 30 43
8. Samsunspor 29 42
9. Adanaspor 30 41
10. Tuzlaspor 29 38
11. Keçiörengücü 29 38
12. Gençlerbirliği 29 38
13. Boluspor 29 35
14. Menemen Belediyespor 29 35
15. Altınordu 30 35
16. Denizlispor 29 33
17. Kocaelispor 29 33
18. Bursaspor 29 31
19. Balıkesirspor 29 11
Takımlar O P
1. M.City 31 74
2. Liverpool 31 73
3. Chelsea 30 62
4. Tottenham 31 57
5. Arsenal 30 54
6. West Ham United 32 51
7. M. United 31 51
8. Wolverhampton Wanderers 32 49
9. Leicester City 29 40
10. Crystal Palace 31 37
11. Brighton 31 37
12. Aston Villa 31 36
13. Brentford 32 36
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 31 34
16. Leeds United 32 33
17. Everton 30 28
18. Burnley 30 24
19. Watford 31 22
20. Norwich City 31 21