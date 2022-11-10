EYT'nin yürürlüğe gireceği tarih belli oldu

EYT'liler (Emeklilikte Yaşa Takılanlar), büyük bir merakla çıkacak düzenlemeyi bekliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM'nin gündeminde yer alan düzenlemeyi Aralık ayında açıklayacaklarını söyledi.

EYT’de tarih netleşti

Bugün de Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, net bir tarih verdi…

Bakan Nebati, “EYT’nin 15 Ocak'ta yürürlüğe girmesi için hazırlık yapılıyor.” dedi.

Arka arkaya açıklanacak

Hem asgari ücret hem de EYT için önemli adımların atıldığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günler öncesinden duyurmuştu.

Müjdelerin arka arkaya açıklanacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa, bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak. Bu çalışmayla birlikte de gerek sözleşmeliler gerek EYT bütün bunlar, arka arkaya yani biz 2023'e bunları da açıklayarak girmiş olacağız.”

Ensonhaber