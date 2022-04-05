Emekli memur maaş zam farkı belli oldu! 3 aylık emekli memur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

EKONOMİ 05.04.2022, 09:18
Emekli memur maaş zam farkı belli oldu! 3 aylık emekli memur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli memur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak? TÜİK enflasyon açıklaması emekli memur maaş zam farkı yüzde kaç? Milyonlarca emekli ve memura Temmuz ayında zam yapılacak. Zam miktarı enflasyon oranına göre yeniden hesaplanıyor. Zam farkı 2022 yılı için yüzde 5+7, 2023 yılı için ise yüzde 8+6 olmak üzere belirlenmişti. Peki, emekli memur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak?

TÜİK tarafından her ay açıklanan enflasyon verileriyle birlikte emekli ve memurların maaş zam oranları da belli oluyor. Mart ayına ilişkin enflasyon verisinin ardından emekli ve memur maaş zammı yeniden hesaplandı. Emekli memur Temmuz maaş zammı ne kadar olacak sorusuna da yanıt aranmaya başlandı. Peki; emekli memur maaş zam farkı yüzde kaç? İşte detaylar!

YENİDEN HESAPLANIYOR
2022 Mart ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli memur Temmuz maaş farkı da ortaya çıktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini yayımladı.

Enflasyon martta yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu.

Tüketici fiyatları (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 5,46 artarken, yıllık enflasyon 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 61,1'ye yükseldi. Artan enerji ve gıda fiyatlarının etkisiyle TÜFE'nin yüzde 61'e ulaşması bekleniyordu.

EMEKLİ MEMUR MAAŞ ZAM FARKI KAÇ?
Üçüncü ay sonunda memur maaş farkı yüzde 15 olarak oluşmuş durumda. Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yılı zammı ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 zamdı. 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak.

Enflasyon mart ayında yüzde 5,46 artarken yıllık bazda yüzde 61,14 oldu. Mart ayında bir önceki aya göre %5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre %29,88 artış gerçekleşti.

TEMMUZ AYI BEKLENİYOR
Temmuz ayında emekli ve çalışanların 2022 yılının ikinci 6 ayı için yeni kazanımlar elde etmesi bekleniyor. Özellikle son dönemde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yapılacak maaş iyileştirmeleri ve ek ödemeler ile vatandaşların cebinin rahatlatılması hedefleniyor.

Memur ve emekliler için zam + ikramiye ayı olan Temmuz ayında ise refah payına ek, 3600 ek göstergenin de Meclis'ten geçmesi halinde ciddi bir artış görülmesi bekleniyor.

Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ile bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 7,5'ini aşan kısmı kadar da farkın yatırılması hedefleniyor.

FARK ŞİMDİDEN YÜZDE 10'A YAKLAŞTI
Memur ve emeklinin maaşlarına yansıyacak farklarda sadece bu yılın ilk 2 ayında TÜFE'nin %16,45 olarak gerçekleşmesinin ardından fark yüzde 8,95'e dayandı.

SSK ve Bağ Kur emeklilerine ise 2 ayda yüzde 16,45 zam oluştu. 4 Nisan'da açıklanan Mart ayı enflasyon rakamlarına göre geriye sadece 3 veri kaldı.

Yorumlar (0)
8
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 05 Nisan 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 33 74
2. 1461 Trabzon FK 33 67
3. Bodrumspor 33 64
4. Sivas Belediyespor 33 57
5. Afjet Afyonspor 33 56
6. Silahtaroğlu Vanspor FK 33 56
7. Çorum FK 33 55
8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 32 53
9. Somaspor 32 49
10. İnegölspor 33 49
11. Ankaraspor 33 47
12. Etimesgut Belediyespor 33 40
13. Diyarbekirspor 33 38
14. Serik Belediyespor 33 36
15. Sarıyer 33 36
16. Adıyaman FK 33 35
17. Turgutluspor 33 31
18. Ergene Velimeşespor 33 28
19. Niğde Anadolu FK 33 22
20. Kahramanmaraşspor 33 18
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18