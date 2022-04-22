Emekli bayram ikramiyesinde yeni gelişme! Onlar da hak sahibi olacak! Son tarih...

Milyonlarca emeklinin merak ettiği 'Emekli bayram ikramiyesi zammı olacak mı? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?' soruları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan tarafından cevaplandı. Emekli bayram ikramiyeleri 1100 TL olarak 28-29 Nisan tarihinde hesaplara yatacak. Öte yandan nisanda emeklilik dilekçesi verecek olan vatandaşların bayram ikramiyesi alıp alamayacağı merak ediliyordu. Bunun için 30 Nisan'a kadar dilekçe verilmesi gerekiyor.

EKONOMİ 22.04.2022, 13:34
Emekli bayram ikramiyesinde yeni gelişme! Onlar da hak sahibi olacak! Son tarih...

Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesindeydi. Geçen yıl bin liradan bin 100 liraya çıkarılan ikramiyede, bu yıl yeniden bir artış olacağı beklentisi vardı. Ancak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin önceki gün yaptığı açıklamada zam tartışmalarına noktayı koydu. Bilgin, bayram ikramiyesinin zamsız olarak 28 – 29 Nisan tarihlerinde ödeneceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün sorular üzerine "Çalışma Bakanı ne dediyse doğrudur"dedi.

DÖRT YILDA 89 MİLYAR TL ÖDENDİ
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın yazısına göre emeklilere bayram ikramiyesi olarak 2018 yılında 20 milyar 879 milyon, 2019’da 21 milyar 542 milyon, 2020’de 22 milyar, 2021 yılında da 24 milyar 688 milyon lira olmak üzere toplam 89 milyar 109 milyon lira ödeme yapıldı. Geçen yıl Ramazan Bayramı’nda 12 milyon 671 bin, Kurban Bayramı’nda ise 12 milyon 719 bin dosya üzerinden emekli aylığı veya dul / yetim aylığı almakta olanlara ikramiye ödendi.

NİSANDA DİLEKÇE VERENLER DE ALACAK
Kanuna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere bayram ikramiyesi ödeniyor. Şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alıyor.

İLK MAAŞLARI İLE BİRLİKTE ALACAKLAR
Ramazan Bayramı 2 Mayıs’ta başlıyor. Halen aylık almakta olanlara 28 – 29 Mayıs’ta ödeme yapılacak. Henüz emekli olmayıp 30 Nisan 2022 tarihine kadar emeklilik dilekçesi verenlerin aylığı 1 Mayıs’tan geçerli olmak üzere bağlanacağı için, bu ayın sonuna kadar dilekçe verenler de bayram ikramiyelerini ilk aylıkları ile birlikte alacaklar.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?
SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri

Şehit yakınları ve gaziler

Ölüm aylığı alanlar

Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,

Geçici köy korucuları

Şeref aylığı alanlar

Şampiyon sporcular,

Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,

Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri bayram ikramiyesinden faydalanabilecekler.

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