Çiftçilere müjde: Alım ve fiyat garantili sistem yolda

Tarım Bakanlığı'nın çalışmalarıyla kısa vadede ‘alım garantili üretim’ sistemine geçilmesi planlanıyor. Yeni sisteme göre öncelikli ürünler belirlenecek ve farklı destek politikaları uygulanacak.

EKONOMİ 25.03.2022, 12:14
Çiftçilere müjde: Alım ve fiyat garantili sistem yolda

Pandemi ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın üzerine Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede gıda tedariki ortak problem haline geldi.

Yaşananlar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, acil olarak atılacak adımların belirlenmesi konusunda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye talimat verdi.

Talimatın ardından hemen harekete geçilerek yeni planlamalar üzerinde çalışıldı.

'ALIM GARANTİLİ ÜRETİM SİSTEMİ' GELİYOR
Planlama doğrultusunda Türkiye’de kısa vadede ‘alım garantili üretim’ sistemine geçilecek.

Buna göre, Türkiye için elzem olan ürünlerle ilgili bölgesel planlama yapılacak ve bu ürünlere devlet tarafından alım garantisi verilecek. Bu plan çerçevesinde üretim yapanlara farklı destek politikaları uygulanacak.

"ÜRETİCİYİ KORUYACAĞIZ"
AK Parti kurmayları, stratejik ürünlerle ilgili uygulamaya girmesi beklenen yeni planla ilgili şu bilgileri verdi:

"Öncelikli olarak kendi iç yeterliliğimizi sağlamak gerekiyor. Yani bizim için elzem olan ürünlerle ilgili üretim artırılmalı. Destek kalemlerinin yeniden belirlenmesi planlanıyor. Üreticiyi koruyacağız. Çiftçinin kâr ettirici modellerle üretimi desteklenecek. Bunun için garantili alım modelleri olabilir. Piyasayı regüle edecek adımlarla birlikte, gelir garantili modellere geçilmesi gündemde. Hem fiyat hem de alım garanti sistemi modeli pilot olarak başladı. Bunun yayılması lazım. Bu modele göre çiftçiye her türlü garanti verilecek. Günü geldiğinde sahadaki şartlara göre fiyat belirlenir. Çiftçi üretmekten çekinmez bu durumda. Çünkü elindeki ürünü satacağını bilir. Sözleşmeli tarım da bu modelin bir unsuru. Bölgesel üretim planları ile her bölgede üretilecek ürünler belirlenecek. Bir yıl önceden devlet burada ‘Bunu üretirsen alım garantisi veriyorum‘ derse mesele çözülür. Üç beş yıl içinde problem biter, sistem oturur."

GÜBRE MALİYETLERİ DE DÜŞÜRÜLECEK
Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle çiftçinin daha fazla üretime yönlendirilmesi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi gibi konularda tedbir alınmasını da istedi. Erdoğan milletvekilleri ile yaptığı son istişare toplantısında; şu anda çiftçilerin en çok problem yaşadığı gübre maliyetlerinin düşürülmesi için adım atıldığını hatırlattı.

Erdoğan’ın "Fiyatlarda yüzde 30 indirime gidildi. Ayrıca, gübre üreticilerine talimat verildi. ‘Ürettiğiniz maliyete satacaksınız. Kâr etmeden satacaksınız’ dedik çiftçilere. Üreticilerin girdi maliyetlerini düşürmek için bakanlığımız yeni adımlar da atacaktır." ifadelerine yer verdi.

BUĞDAYDA ROTA LATİN AMERİKA
Öte yandan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle buğday başta olmak üzere bazı ürünlerde yaşanması beklenen tedarik sıkıntısının, Kazakistan, Arjantin ve Brezilya’dan yapılacak ithalatla çözülebileceği belirtiliyor.

AK Parti kaynakları "Türkiye şu anda bir kilo buğday almasa bile kendine yetecek durumda. Ama ithal etmemiz de lazım. Çünkü buğdayı dahilde işleme rejimi kapsamında alıp ürünü işleyerek dışarıya satıyoruz. Makarna ve un olarak ihraç ediliyor. Bunun için ithal etmek zorundayız. İş adamları Latin Amerika ülkeleri ile bağlantıları yapmaya başladı." değerlendirmesini yaptı.

ensonhaber

Yorumlar (0)
3
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 25 Mart 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sakaryaspor 30 68
2. 1461 Trabzon FK 30 64
3. Bodrumspor 30 57
4. Silahtaroğlu Vanspor FK 30 54
5. Sivas Belediyespor 30 53
6. Afjet Afyonspor 30 50
7. Çorum FK 30 48
8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor 29 48
9. Somaspor 29 48
10. İnegölspor 30 45
11. Ankaraspor 30 43
12. Etimesgut Belediyespor 30 36
13. Serik Belediyespor 30 33
14. Diyarbekirspor 30 32
15. Sarıyer 30 32
16. Adıyaman FK 30 29
17. Turgutluspor 30 28
18. Ergene Velimeşespor 30 27
19. Niğde Anadolu FK 30 17
20. Kahramanmaraşspor 30 17
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Konyaspor 30 55
3. Fenerbahçe 30 53
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Karagümrük 30 43
10. Antalyaspor 30 41
11. Sivasspor 30 40
12. Gaziantep FK 30 40
13. Kasımpaşa 30 38
14. Kayserispor 30 38
15. Galatasaray 30 38
16. Giresunspor 30 35
17. Altay 30 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 28 55
3. Bandırmaspor 28 49
4. İstanbulspor 27 47
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 28 44
7. Samsunspor 27 42
8. Adanaspor 28 38
9. Manisa Futbol Kulübü 28 37
10. Boluspor 27 35
11. Keçiörengücü 27 35
12. Menemen Belediyespor 28 35
13. Tuzlaspor 27 34
14. Gençlerbirliği 27 34
15. Kocaelispor 27 33
16. Altınordu 28 31
17. Denizlispor 27 30
18. Bursaspor 27 28
19. Balıkesirspor 27 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 29 50
7. West Ham United 30 48
8. Wolverhampton Wanderers 30 46
9. Aston Villa 29 36
10. Leicester City 27 36
11. Southampton 29 35
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 30 30
16. Leeds United 30 29
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17