Çiftçilere müjde: Alım ve fiyat garantili sistem yolda

Pandemi ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın üzerine Türkiye başta olmak üzere birçok ülkede gıda tedariki ortak problem haline geldi.

Yaşananlar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, acil olarak atılacak adımların belirlenmesi konusunda Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’ye talimat verdi.

Talimatın ardından hemen harekete geçilerek yeni planlamalar üzerinde çalışıldı.

'ALIM GARANTİLİ ÜRETİM SİSTEMİ' GELİYOR

Planlama doğrultusunda Türkiye’de kısa vadede ‘alım garantili üretim’ sistemine geçilecek.

Buna göre, Türkiye için elzem olan ürünlerle ilgili bölgesel planlama yapılacak ve bu ürünlere devlet tarafından alım garantisi verilecek. Bu plan çerçevesinde üretim yapanlara farklı destek politikaları uygulanacak.

"ÜRETİCİYİ KORUYACAĞIZ"

AK Parti kurmayları, stratejik ürünlerle ilgili uygulamaya girmesi beklenen yeni planla ilgili şu bilgileri verdi:

"Öncelikli olarak kendi iç yeterliliğimizi sağlamak gerekiyor. Yani bizim için elzem olan ürünlerle ilgili üretim artırılmalı. Destek kalemlerinin yeniden belirlenmesi planlanıyor. Üreticiyi koruyacağız. Çiftçinin kâr ettirici modellerle üretimi desteklenecek. Bunun için garantili alım modelleri olabilir. Piyasayı regüle edecek adımlarla birlikte, gelir garantili modellere geçilmesi gündemde. Hem fiyat hem de alım garanti sistemi modeli pilot olarak başladı. Bunun yayılması lazım. Bu modele göre çiftçiye her türlü garanti verilecek. Günü geldiğinde sahadaki şartlara göre fiyat belirlenir. Çiftçi üretmekten çekinmez bu durumda. Çünkü elindeki ürünü satacağını bilir. Sözleşmeli tarım da bu modelin bir unsuru. Bölgesel üretim planları ile her bölgede üretilecek ürünler belirlenecek. Bir yıl önceden devlet burada ‘Bunu üretirsen alım garantisi veriyorum‘ derse mesele çözülür. Üç beş yıl içinde problem biter, sistem oturur."

GÜBRE MALİYETLERİ DE DÜŞÜRÜLECEK

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, özellikle çiftçinin daha fazla üretime yönlendirilmesi, üretim maliyetlerinin düşürülmesi gibi konularda tedbir alınmasını da istedi. Erdoğan milletvekilleri ile yaptığı son istişare toplantısında; şu anda çiftçilerin en çok problem yaşadığı gübre maliyetlerinin düşürülmesi için adım atıldığını hatırlattı.

Erdoğan’ın "Fiyatlarda yüzde 30 indirime gidildi. Ayrıca, gübre üreticilerine talimat verildi. ‘Ürettiğiniz maliyete satacaksınız. Kâr etmeden satacaksınız’ dedik çiftçilere. Üreticilerin girdi maliyetlerini düşürmek için bakanlığımız yeni adımlar da atacaktır." ifadelerine yer verdi.

BUĞDAYDA ROTA LATİN AMERİKA

Öte yandan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sebebiyle buğday başta olmak üzere bazı ürünlerde yaşanması beklenen tedarik sıkıntısının, Kazakistan, Arjantin ve Brezilya’dan yapılacak ithalatla çözülebileceği belirtiliyor.

AK Parti kaynakları "Türkiye şu anda bir kilo buğday almasa bile kendine yetecek durumda. Ama ithal etmemiz de lazım. Çünkü buğdayı dahilde işleme rejimi kapsamında alıp ürünü işleyerek dışarıya satıyoruz. Makarna ve un olarak ihraç ediliyor. Bunun için ithal etmek zorundayız. İş adamları Latin Amerika ülkeleri ile bağlantıları yapmaya başladı." değerlendirmesini yaptı.

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