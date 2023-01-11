Cep telefonu almak isteyenler dikkat! Taksit sayısı değişti: Karar Resmi Gazete'de...

Ticaret Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayıhlanan yönetmeliğine göre, cep telefonu satışlarında 12 bin liranın üzerinde 3 taksit yapılabilecek.

Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yürürlüğe girdi.

Mevcut yasada değişiklik yapıldı

Karara göre, 8 Ağustos 2016 tarihli ve 29 bin 793 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12/B maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde değişikliğe gidildi.

Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışları hariç tutuldu

AA'nın haberine göre, yenileme merkezleri ve veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilen yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonu satışları hariç olmak üzere fiyatı 12 bin liranın üzerindeki cep telefonu satışlarında, 3 ay taksit yapılabilecek.

2 bin liranın haricinde kalan rakam 3 taksite bölünecek

Yeni karara göre iPhone 14 plus almak isteyen bir tüketici, 37 bin 500 lira ödemesi gerekirken, 12 bin liranın haricinde kalan 25 bin 500 lirayı, 8 bin 500 biradan 3 taksitle ödeyerek borcunu kapatma imkanına kavuşacak.

Ensonhaber