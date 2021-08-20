Çalışana çalışmayana devletten geri ödemesiz 600 TL yatıyor! İşte detaylar...

Devlet, doğum yapan kadınlara geri ödemesiz doğum yardımı sağlamaya devam ediyor. Doğum yardımı ödemesi çocuk sayısına göre değişirken doğum belgesi ile başvuru yapma şartı aranıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan doğum parası yardımı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkese verilirken herhangi bir çalışma şartı aranmıyor. Çalışan çalışmayan herkes başvuru yaparak 600 TL'ye kadar yükselen doğum yardımı parasından faydalanabiliyor. Ayrıca hamilelik nedeniyle 4 ay boyunca işe gidemeyen çalışan kadınlarda rapor parası alabiliyor. Brüt tutar üzerinden verilen rapor parası 9 bin TL'ye kadar yükseliyor.

DOĞUM YARDIMI PARASI NE KADAR?

Doğum yardımı parası, sadece kadınlar için oluşturulan bir devlet desteği kalemidir. Bu yardımından faydalanmak isteyenlerin çocuk doğduktan sonra doğum belgesi ile birlikte başvuru yapmaları gerekir. İlk çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, 3 çocuk ve sonrası için 600 TL Doğum yardımı ödemesi yapılmaktadır. Doğum yardımı parası çalışan ve çalışmayan bütün annelere sağlanmaktadır.

DOĞUM YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen doğum yardımı desteği başvurusu hem e-devlet üzerinden Bakanlığın yardım kalemlerinden yapılıyor hem de sosyal hizmet merkezleri üzerinden gerçekleşiyor. Doğum yardımı almak isteyen vatandaşlar Çocuğun doğumu ile birlikte nüfus dairesi üzerinden kimlik çıkartırken de başvuru işlemlerini yapabilir. Başvurunun hemen ardından doğum yardımı parası banka hesabınıza yatıyor. Banka hesabı vermeyenler ise PTT üzerinden doğum yardımı parası çekebiliyor.

ANNELİK İZNİ VE RAPOR PARASI NEDİR NE ZAMAN YATAR?

Doğum yardımı çalışan çalışmayan bütün kadınlara ödenirken aynı zamanda çalışan anneler için annelik izni ya da rapor parası olarak bilinen bir ödeme daha yapılmaktadır. Doğum nedeniyle 3 ay boyunca işe gidemeyen anneler başvuru yapmaları halinde rapor parası alabilir. Bu tutarda 3 aylık toplam 9000 TL'nin üzerinde bir tutar yapıyor. Doğumdan önce 3 ay boyunca çalışıyor olan anneler 30 günlük doğum ücreti alabilir. Doğum izni parası izin bittikten sonra işveren tarafından annenin hesabına yatırılmaktadır.

Kaynak:ilan365