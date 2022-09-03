Bugün indirim salı günü zam! Akaryakıtta kafaları karıştıran hesap!
Akaryakıt fiyatları için petroldeki düşüş sonrası bugün büyük bir indirim yapılmıştı. Ancak benzin ve motorin için pazartesi gece yarısından itibaren yeniden zam bekleniyor. LPG (otogaz) içinse indirim yapılacağı ifade edildi. Peki akaryakıt fiyatlarına ne kadar zam gelecek? 3 Eylül 2022 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu? İşte son dakika haberinin detayları…
Petrolde hafta içi yüzde 5’ten fazla yaşanan düşüş hem motorin hem de benzin grubunda büyük bir indirim getirmişti. Ancak salı günü fiyatların yeniden değişeceği öğrenildi. Buna göre pazartesi günü gece yarısından itibaren motorine 70, benzine ise 56 kuruş zam bekleniyor. LPG fiyatlarına ise 42 kuruş indirim yapılacağı belirtiliyor.
FİYATLAR SÜREKLİ DEĞİŞİYOR
18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü ise motorine 1 lira 7 kuruş zam, 25 Ağustos Perşembe günü ise motorine 95 kuruş zam, 30 Ağustos Salı günü ise benzine 1 lira 4 kuruş indirim gelmişti.
Son olarak petroldeki düşüşe bağlı benzinin litresinde bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 1,51 TL indirim yapıldı. İstanbul’da ortalama 20,13 TL olan benzinin litresi 18,62 TL’ye indi. Benzinin litresi Haziran’da 27,50 TL’yi aşarak rekor yüksek seviyeye çıkmıştı. Fiyatlar 5 Mart 2022’de en son 18,68 TL seviyesinde bulunuyordu. Motorin fiyatları ise yapılan 2,41 TL’lik indirimle beraber 24,51 TL’ye geriledi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olan indirimle birlikte fiyat Haziran başındaki seviyeye indi.
Mynet
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|4
|10
|2. Gaziantep FK
|4
|10
|3. Trabzonspor
|5
|10
|4. Adana Demirspor
|4
|9
|5. Konyaspor
|4
|8
|6. Fenerbahçe
|4
|7
|7. Başakşehir
|3
|7
|8. Galatasaray
|4
|7
|9. Kayserispor
|4
|6
|10. Antalyaspor
|4
|6
|11. Giresunspor
|4
|6
|12. Alanyaspor
|4
|5
|13. Karagümrük
|3
|3
|14. İstanbulspor
|4
|3
|15. Kasımpaşa
|4
|3
|16. Sivasspor
|4
|2
|17. Ümraniye
|5
|1
|18. Ankaragücü
|3
|1
|19. Hatayspor
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bodrumspor
|3
|7
|2. Eyüpspor
|3
|7
|3. Pendikspor
|3
|7
|4. Bandırmaspor
|2
|6
|5. Sakaryaspor
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Gençlerbirliği
|4
|5
|8. Göztepe
|4
|5
|9. Keçiörengücü
|3
|4
|10. Boluspor
|3
|4
|11. Adanaspor
|3
|3
|12. Erzurumspor
|3
|3
|13. Manisa Futbol Kulübü
|2
|3
|14. Rizespor
|2
|2
|15. Altınordu
|3
|2
|16. Denizlispor
|3
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Tuzlaspor
|3
|1
|19. Altay
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|5
|15
|2. M.City
|5
|13
|3. Tottenham
|5
|11
|4. Brighton
|5
|10
|5. M. United
|5
|9
|6. Liverpool
|5
|8
|7. Leeds United
|5
|8
|8. Fulham
|5
|8
|9. Southampton
|5
|7
|10. Chelsea
|5
|7
|11. Brentford
|5
|6
|12. Newcastle
|5
|6
|13. Crystal Palace
|5
|5
|14. West Ham United
|5
|4
|15. Nottingham Forest
|5
|4
|16. Bournemouth
|5
|4
|17. Everton
|5
|3
|18. Wolverhampton Wanderers
|5
|3
|19. Aston Villa
|5
|3
|20. Leicester City
|5
|1