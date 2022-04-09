Bir zam da ona! Mobil tarifelerde fiyat yüzde 52,5 arttı

Milyonlarca cep telefonu kullanıcı güne yeni bir zam haberi ile başladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) mobil iletişimde uygulanan ücret tarifesine yüzde 52,5 oranında zam yaptı.

BTK’nın internet sitesinde yer alan ve Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kurul kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 87.53 kuruştan 1.23 TL’ye yükseldi. Bu ücret geçen yıl 1 Nisan’da 80.64 kuruş iti. Diğer bir ifadeyle yurtiçi aramalarda azami ücretinin dakikası son bir yılda yüzde 52,5 artmış oldu.

AZAMİ ÜCRETLER YÜKSELTİLDİ

Habertürk’te yer alan haberde, yurt dışı aramanın dakika ücreti 12,23 TL'ye yükseltilirken, hat devir ücreti 23,32 TL'ye, numara değişikliğinin ve SIM kart değişikliğinin ücreti 53,20 TL'ye, açma /kapama ücreti 54,27 TL'ye, yurt dışı mesaj ücreti ise 88,49 TL'ye çıkartıldı.

Önceki yıllarda 1 Nisan ve öncesinde yayınlanan söz konusu azami ücret tarifesini ilgilendiren zam oranı, bu yıl 8 Nisan itibariyle ancak kamuoyuna açıklandı.

BTK Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı ve 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde kabul edilen mobil elektronik haberleşme hizmetleri azami ücret tarifesi şöyle: