Bir zam da ona! Mobil tarifelerde fiyat yüzde 52,5 arttı
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) mobil şebekelerden yapılan yurt içi aralamalarına zam geldiğini duyurdu. Karar sonrası azami ücretler 87,53 liradan 1,23 liraya yükselirken, gelen zam oranı ise yüzde 50’yi aştı. İşte yeni gelen zamlar sonrası mobil elektronik haberleşme hizmetleri azami ücret tarifesi…
Milyonlarca cep telefonu kullanıcı güne yeni bir zam haberi ile başladı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) mobil iletişimde uygulanan ücret tarifesine yüzde 52,5 oranında zam yaptı.
BTK’nın internet sitesinde yer alan ve Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan kurul kararına göre mobil şebekelerden yapılan yurtiçi aramalarda azami ücret 87.53 kuruştan 1.23 TL’ye yükseldi. Bu ücret geçen yıl 1 Nisan’da 80.64 kuruş iti. Diğer bir ifadeyle yurtiçi aramalarda azami ücretinin dakikası son bir yılda yüzde 52,5 artmış oldu.
AZAMİ ÜCRETLER YÜKSELTİLDİ
Habertürk’te yer alan haberde, yurt dışı aramanın dakika ücreti 12,23 TL'ye yükseltilirken, hat devir ücreti 23,32 TL'ye, numara değişikliğinin ve SIM kart değişikliğinin ücreti 53,20 TL'ye, açma /kapama ücreti 54,27 TL'ye, yurt dışı mesaj ücreti ise 88,49 TL'ye çıkartıldı.
Önceki yıllarda 1 Nisan ve öncesinde yayınlanan söz konusu azami ücret tarifesini ilgilendiren zam oranı, bu yıl 8 Nisan itibariyle ancak kamuoyuna açıklandı.
BTK Erişim ve Tarifeler Dairesi Başkanlığı'nın hazırladığı ve 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde kabul edilen mobil elektronik haberleşme hizmetleri azami ücret tarifesi şöyle:
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|Takımlar
|O
|P
|1. Sakaryaspor
|33
|74
|2. 1461 Trabzon FK
|33
|67
|3. Bodrumspor
|33
|64
|4. Sivas Belediyespor
|33
|57
|5. Afjet Afyonspor
|33
|56
|6. Silahtaroğlu Vanspor FK
|33
|56
|7. Çorum FK
|33
|55
|8. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|32
|53
|9. Somaspor
|32
|49
|10. İnegölspor
|33
|49
|11. Ankaraspor
|33
|47
|12. Etimesgut Belediyespor
|33
|40
|13. Diyarbekirspor
|33
|38
|14. Serik Belediyespor
|33
|36
|15. Sarıyer
|33
|36
|16. Adıyaman FK
|33
|35
|17. Turgutluspor
|33
|31
|18. Ergene Velimeşespor
|33
|28
|19. Niğde Anadolu FK
|33
|22
|20. Kahramanmaraşspor
|33
|18
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|31
|71
|2. Konyaspor
|31
|58
|3. Fenerbahçe
|31
|56
|4. Alanyaspor
|31
|52
|5. Başakşehir
|31
|50
|6. Adana Demirspor
|31
|49
|7. Hatayspor
|31
|48
|8. Beşiktaş
|31
|47
|9. Antalyaspor
|31
|44
|10. Karagümrük
|31
|43
|11. Kasımpaşa
|31
|41
|12. Sivasspor
|31
|41
|13. Galatasaray
|31
|41
|14. Gaziantep FK
|31
|40
|15. Kayserispor
|31
|38
|16. Giresunspor
|31
|36
|17. Altay
|31
|29
|18. Göztepe
|31
|27
|19. Rizespor
|31
|26
|20. Ö.K Yeni Malatya
|31
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|29
|59
|2. Ümraniye
|29
|56
|3. Bandırmaspor
|29
|52
|4. Eyüpspor
|29
|49
|5. İstanbulspor
|28
|48
|6. Erzurumspor
|29
|47
|7. Samsunspor
|28
|42
|8. Manisa Futbol Kulübü
|29
|40
|9. Keçiörengücü
|28
|38
|10. Adanaspor
|29
|38
|11. Boluspor
|28
|35
|12. Tuzlaspor
|28
|35
|13. Menemen Belediyespor
|28
|35
|14. Gençlerbirliği
|28
|35
|15. Altınordu
|29
|34
|16. Denizlispor
|28
|33
|17. Kocaelispor
|28
|33
|18. Bursaspor
|28
|28
|19. Balıkesirspor
|28
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|30
|73
|2. Liverpool
|30
|72
|3. Chelsea
|29
|59
|4. Tottenham
|30
|54
|5. Arsenal
|29
|54
|6. West Ham United
|31
|51
|7. M. United
|30
|51
|8. Wolverhampton Wanderers
|32
|49
|9. Crystal Palace
|30
|37
|10. Leicester City
|28
|37
|11. Aston Villa
|30
|36
|12. Southampton
|30
|36
|13. Brighton
|30
|34
|14. Newcastle
|31
|34
|15. Brentford
|31
|33
|16. Leeds United
|31
|30
|17. Everton
|29
|25
|18. Burnley
|29
|24
|19. Watford
|30
|22
|20. Norwich City
|30
|18