Benzinin litre fiyatı 21 lirayı aşacak! Araç sahiplerine kötü haber

Son dakika bilgisine göre benzin fiyatlarına zam geldi. Benzinin litre fiyatında gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 78 kuruş fiyat artışı yapıldı. 10 Mayıs Salı günü Brent petrol 106 dolara kadar tırmandı. Petrol fiyatlarındaki yükselişlerin ardından akaryakıta zam haberi geldi. En son bayram öncesi, 30 Nisan cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 1 lira 33 kuruşluk fiyat artışı gerçekleşmişti.

BENZİNİN LİTRE FİYATI 21 LİRAYI AŞACAK

Zam sonrası benzin İstanbul'da 21,13 liraya; Ankara ve İzmir'de ise 21,22 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.