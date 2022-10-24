Bakan Nebati duyurdu! Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi yürürlükte

Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanlığı kararıyla yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

"Genç girişimciler için sıfır faizli kredi"

Bakan Nebati, genç girişimciler için sıfır faizli kredi limiti 100 bin TL’den 300 bin TL’ye, yaş sınırı ise 30'dan 35'e çıkarıldığını, T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri aracılığıyla üretici ve çiftçilere kullandırılan Geleneksel (Yaygın) Bitkisel Üretime yönelik yüzde 100 faiz indirimi uygulanacak işletme ve yatırım kredisinin üst limiti de 200 bin TL’ye çıkarıldığını anımsattı.

Bakan Nebati, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

" Esnaf ve sanatkarlarımızın finansman ihtiyacını karşılamak için 60 ay vade imkanı ve yüzde 7,5'lik faiz oranıyla Halkbank vasıtasıyla kullandırılacak 100 milyar lira tutarındaki Hazine Faiz Destekli Kredi Paketi, Cumhurbaşkanı Kararı'yla yürürlüğe girmiştir.''