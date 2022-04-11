Bakan Nebati açıkladı: Enflasyon korumalı ürünler üzerinde çalışıyoruz

Enflasyon korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalıştıklarını dile getiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonist baskı oluşturmadan yatırımlara yönelik kredi kullanımını önceliklendiriyoruz" dedi.

EKONOMİ 11.04.2022, 15:32
Bakan Nebati açıkladı: Enflasyon korumalı ürünler üzerinde çalışıyoruz

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 'Mardin İş Dünyası Buluşması' programında önemli açıklamalarda bulundu. 

Hedeflerinin enflasyonu yıl sonunda makul seviyelere düşürmek olduğunu vurgulayan Nebati, iş dünyasından sabır istedi. Nebati ''Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın meselesi olsa da bu sorunu kalıcı şekilde ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz, enerji sarf ediyoruz ve elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz.

TÜFE'deki artış geçici, vatandaşlara sınırlı yansımasına yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Fahiş fiyat ve stokçuluğa asla izin vermiyoruz, 40 bine yakın işletmeyi denetledik.Yüksek enflasyon ile mücadele ediyoruz, alım gücünü eskisinin de üzerine çıkarmak istiyoruz.'' dedi.

Finansal istikrarı sağladıklarını, yatırım ortamını güçlendirdiklerini belirten Nebati ''Döviz, üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun, yönetilebilir bir noktaya gelmiştir. Hedefimiz enflasyonu makul seviyelere düşürmek'' diye konuştu.

Kur korumalı mevduat büyüklüğünün 728 milyar TL'ye ulaştığını aktaran Nebati, enflasyon korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalıştıklarını dile getir. Nebati "Enflasyonist baskı oluşturmadan yatırımlara yönelik kredi kullanımını önceliklendiriyoruz" dedi.

Bakan Nebati'nın açıklamalarından satır başları:

Mardin’in bitkisel üretim değeri son 10 yılda yüzde 248 oranında artış sağlayarak 4.3 milyar lira düzeyine ulaşmıştır. Mardin’in tarımsal gelişimini hızlandırmak için 12 kat artırdık.

Geçen ay Urfa’da önemli iki büyük proje açıkladık. Bu bölgenin temel ihtiyacı olan iki şeyi karşılıyoruz. Birincisi elektrik probleminin kökten çözümü için bireysel kooperatiflere GES ile ciddi bir kaynak ayırdık. İkincisi Ziraat Bankası’nın önderliğinde barajı bitmiş, sulamaya hazır alanların kanal projelerinin tamamlanması için gene aynı projeyi ilan ettik.

"TARIMSAL SULAMADA ELEKTRİKTEKİ KDV ORANINI DÜŞÜRDÜK"

GAP sulama projeleri kapsamında Şanlıurfa-Mardin kanalı olmak üzere sulama kanallarını tamamladık. Mardin depolaması cazibesi projesi tamamen bittiğinde 30 bin dekar tarım arazisinin sulanabilmesini öngörüyoruz.

Tarımsal sulamada elektrikteki KDV oranını düşürdük. Mardin yıllık ortalama 3 bin saat güneşlenme süresine sahip. Bu sürenin iyi değerlendirilmesi lazım. Rahatlıkla Allah’ın bize bahşetmiş olduğu ovada güneşin enerjisinden faydalanacak projeleri yapmamız lazım. Tarımsal üretimde de kendi kendine yeten ve fazlasını ihraç eden önemli bir adımı atmış olacağız.

Bu yıl yağmur yağdı. Kar senesi bereket senesi inşallah bütün Türkiye’de güzel imkanı en iyi şekilde kullanmış olacağız."

Bizim iddiamız tarımda ve enerjide ithalata bağımlı olmayan bir ülke konumuna gelmektir. Bizim iddiamız Türkiye’nin stratejik konumundan maksimum seyretmektedir.

Bizim özgüvenimiz kuru bir özgüven değildir. Son 20 yılda ülkenin nereden nereye geldiğini gösteren kanıtlayan net rakamlarla ortaya koyduk. 20 yıl öncesinin Türkiye’si değiliz. 21.yy’a damga vuran bir ülkeyiz. Küresel anlamda liderlik konumunu pekiştiren her türlü olumsuzluğu yöneten bir ülkeyiz. Biz kendimize güveniyoruz. Siz ülkenize güvenin. Cumhurbaşkanına güvenin. Kabine’sine güvenin. Atacağımız daha çok adımlar var. Bunun için de yepyeni bir dönüşümü gerçekleştirelim dedik.

BİRÇOK ALANDA ÖNEMLİ KAZANIMLAR ELDE ETTİK

Zorlukları kestirerek ve bu zorlukların üstesinden nasıl geleceğimizi bilerek adımlarımızı atıyoruz. Rusya, Ukrayna kimsenin bu noktaya geleceğini beklemediği bir ortamda çalışıyoruz. Eğitimden sağlığa, ihracata, bankacılıktan kamu kesimi ve sosyal güvenliğe kadar birçok alanda önemli kazanımlar elde ettik.

Son 2 yılda salgın koşullarını bu güçlü temellerimizle atlattık. G20 ülkeleri arasında en fazla büyüme gösteren ülke olduk. Bu büyümeyi iç talep ve dış talepte dengeli bir kompozisyon elde ederek önemli bir başarıya imza attık.

Şubat itibarıyla yıllık bazda 2,3 milyon yeni istihdam oluşturduk, dünyanın salgınla karşı karşıya kaldığı en şiddetli iki yılında yaptık bunu.

Turizm sektöründe, Cumhurbaşkanımızın Rusya-Ukrayna savaşındaki yapıcı rolü ve turizmdeki çeşitlendirmemiz ile turizmde yüksek gelir elde etmeye devam edeceğiz.

"40 BİNE YAKIN İŞLETMEYİ DENETLEDİK"

Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın meselesi olsa da bu sorunu kalıcı şekilde ortadan kaldırmak için var gücümüzle çalışıyoruz, enerji sarf ediyoruz ve elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz. Yüksek enflasyon ile mücadele ediyoruz, alım gücünün eksisinin de üzerine çıkarmak istiyoruz. Finansal istikrarı sağladık, yatırım ortamını güçlendirdik.

Döviz, üretim, yatırım ve ihracat açısından uygun, yönetilebilir bir noktaya gelmiştir. Hedefimiz enflasyonu makul seviyelere düşürmek. Kur korumalı mevduat 728 milyar TL olmuştur.

"ENFLASYON KORUMALI TASARRUF ÜRÜNLERİ ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

TÜFE'deki artış geçici, vatandaşlara sınırlı yansımasına yönelik adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Fahiş fiyat ve stokçuluğa asla izin vermiyoruz, 40 bine yakın işletmeyi denetledik. Enflasyonu yıl sonunda makul bir seviyeye getireceğiz. Enflasyon korumalı tasarruf ürünleri üzerinde çalışıyoruz. Enflasyonist baskı oluşturmadan yatırımlara yönelik kredi kullanımını önceliklendiriyoruz.

MYNET

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