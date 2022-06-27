Asgari ücret komisyonu ne zaman hangi tarihte toplanıyor?
Asgari ücrete gelecek Temmuz zammı oranı herkes tarafından merakla beklenirken Asgari Ücret komisyonu çarşamba günü saat 14:00'te toplanacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve 4 saat süren kabinede asgari ücrette temmuz beklentisi, Erdoğan ve ekonomi kurmayları tarafından masaya yatırılmıştı.
Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zam müjdesi vermişti.
Asgari ücret zam oranı için görüşmeler bu hafta içerisinde yapılacak. Gelen son dakika bilgisine göre tespit komisyonu Çarşamba günü saat 14.00'da toplanacak.
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|P
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|36
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|50
|9. Manisa Futbol Kulübü
|36
|49
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|36
|49
|11. Denizlispor
|36
|49
|12. Keçiörengücü
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|48
|13. Gençlerbirliği
|36
|48
|14. Altınordu
|36
|45
|15. Adanaspor
|36
|45
|16. Kocaelispor
|36
|44
|17. Bursaspor
|36
|44
|18. Menemen Belediyespor
|36
|38
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|36
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|38
|93
|2. Liverpool
|38
|92
|3. Chelsea
|38
|74
|4. Tottenham
|38
|71
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|38
|69
|6. M. United
|38
|58
|7. West Ham United
|38
|56
|8. Leicester City
|38
|52
|9. Brighton
|38
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|10. Wolverhampton Wanderers
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|51
|11. Newcastle
|38
|49
|12. Crystal Palace
|38
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|13. Brentford
|38
|46
|14. Aston Villa
|38
|45
|15. Southampton
|38
|40
|16. Everton
|38
|39
|17. Leeds United
|38
|38
|18. Burnley
|38
|35
|19. Watford
|38
|23
|20. Norwich City
|38
|22