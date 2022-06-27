Asgari ücret komisyonu ne zaman hangi tarihte toplanıyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan ve 4 saat süren kabinede asgari ücrette temmuz beklentisi, Erdoğan ve ekonomi kurmayları tarafından masaya yatırılmıştı.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ara zam müjdesi vermişti.

Asgari ücret zam oranı için görüşmeler bu hafta içerisinde yapılacak. Gelen son dakika bilgisine göre tespit komisyonu Çarşamba günü saat 14.00'da toplanacak.