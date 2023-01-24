Asgari ücret, emekli ve memur maaşı ile bayram ikramiyesine ek zam geliyor! İkramiye 3 katına çıkıyor

18 Haziran'da yapılması gereken seçimlerin erkene çekilerek 14 Mayıs'a alınması neredeyse kesinleşirken, kulislerde adaylar kadar maaş zamları da konuşulmaya başlandı. Seçimlere çalışan ve emeklilerin alım gücünü yükselterek girmek isteyen iktidar, emekli ikramiyelerinden asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına bir ek zam yağmuru yağdırmayı planlıyor.

Ocak 2023 itibariyle asgari ücrete yüzde 54, emekli ve memur maaşlarına ise yüzde 30 zam yapılmış, en düşük emekli aylığı 3 bin 500 lirada 5500 liraya, en düşük memur maaşı da 11 bin 848 liraya yükseltilmişti. Ancak bu zamlar ne çalışanları ne de emeklileri memnun etmedi. Üst üste gelen zamlar da Ocak ayı zamlarını daha şimdiden silip götürdü.

14 Mayıs'ta yapılacağı ön görülen seçimler öncesi Ankara kulisleri de hareketlendi. İktidar kulislerinde konuşulanlara göre seçim öncesi emekli ikramiyelerinden asgari ücret ve memur emekli maaşlarına kadar adeta bir ek zam sağanağı başlayacak.

Kısa Dalga'dan Mehmet Çetingüleç'in kulis haberine göre, iktidar olası 14 Mayıs genel seçimlerine emekli ikramiyesini artırıp maaşlara ek zam yaparak gitmeyi planlıyor. Ankara'da konuşulan 'ham bilgi' şöyle:

Bayram ikramiyeleri 3 bin TL oluyor

Emeklilerin halen 1100 lira olan ikramiyeleri 2 bin 500-3 bin lira aralığında bir rakama yükseltilecek.

Ocak ayı itibariyle yüzde 54 zam alan asgari ücretli çalışanların maşlarına da 'seçim zammı' yapılacak. Asgari ücrete ek zammın yüzde 10 olması bekleniyor.

Ocak zammından en az mutlu olan kesim ise emekliler oldu. Yüzde 30'luk zamla kızdırılan emeklilere yüzde 10-20 arasında ek zam yapılacak. En düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL'ye çıkarılması bekleniyor.

Memurlara da yüzde 15'lik ek zam yapılacağı konuşuluyor.

Seçime doğru çıkacak anketlere göre zam oranlarının daha da artırılabileceği belirtiliyor.

İnternethaber