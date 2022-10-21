Araç sahiplerine müjde! Motorine indirim geliyor

Rusya ve Ukrayna arasında süregelen savaşın etkileri, akaryakıt sektörüne de fiyat artışı ile yansıdı.

1 yıl içerisinde benzine ve motorine defalarca zam geldi.

Motorine bir hafta içerisinde gelen 4'üncü zam sürücüleri isyan ettirirken, yılbaşında 12,92 TL olan benzin 20,62 TL'ye, motorin ise 12,76 TL'den 27, 42 TL'ye yükseldi.

Sürücülerin kanayan yarası haline gelen akaryakıt zamlarının bir diğer faktörü de brent petrol.

Motorine 1 TL 7 kuruş indirim

Brent petrol 92,48 dolar seviyesine gerilerken, motorine sevindirici bir haber geldi.

Sürücülerin hasretle beklediği indirim haberi, bu gece yarısından itibaren 1 TL 7 kuruş şeklinde pompaya yansıyacak.

Ensonhaber