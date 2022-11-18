Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor!

Araç sahipleri güne indirim haberiyle uyandı. Brent petroldeki dalgalanmalar sürerken haftaya 95 dolar seviyesinde başlayan Brent petrolün varil fiyatı 90 dolar seviyesine inerken petrol fiyatları için indirim yolu gözüktü. Perşembe günü 77 kuruşluk bir indirim yapılan Benzin fiyatları için bu gece yarısı yine indirim var. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre; bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere Benzine fiyatlarına 75 kuruşluk kallavi bir indirim geliyor.

EKONOMİ 18.11.2022, 15:53
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geliyor!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 75 kuruşluk indirim bekleniyor. Perşembe günü benzinde 77 kuruşluk bir indirim daha yapılmıştı.

BENZİNE İNDİRİM MÜJDESİ

Gelen son dakika haberine göre, benzine cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. 77 KURUŞ DÜŞMÜŞTÜ Perşembe günü de benzine 77 kuruş indirim gelmişti. Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 90,22 DOLARA KADAR GERİLEDİ

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 90,22 dolardan işlem görüyor. Dün 94,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 92,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,93 azalarak 90,22 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 84,55 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki düşüşte, piyasalarda jeopolitik risklerin ve dolayısıyla arz endişelerinin hafiflemesi ile talep daralması beklentileri etkili oldu.

Rus petrol boru hattı işletmecisi Transneft, Ukrayna üzerinden Macaristan'a giden Rus petrolü sevkiyatının tekrar başladığını bildirdi. Ukrayna üzerinden Macaristan yönünde petrol götüren Drujba hattındaki sevkiyatların yeniden başlaması arz endişelerini hafifleterek fiyatlardaki düşüşe etki etti. ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalış talebin yüksek seyrettiği algısı yaratarak fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtladı. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 5 milyon 400 bin varil azalarak 435 milyon 400 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 400 bin varil artacağı yönündeydi

 Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 4 milyon 100 bin varil azalışla 392 milyon 100 bin varil oldu. Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 200 bin varil artışla 207 milyon 900 bin varile yükseldi. Dünyanın en büyük petrol üretici ve tüketicisi ABD'nin ham petrol stoklarındaki düşüşe rağmen benzin stoklarındaki artış, talepte düşüş endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. Çin'de giderek artan Kovid-19 vaka sayısının salgının en yoğun hissedildiği günlerdeki seviyelerde seyretmesi de talebin düşeceği algısı yaratarak fiyatları baskılıyor.

Ülke, Kovid-19 salgınına karşı vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uygulamayı sürdürüyor. Brent petrolde teknik olarak 92,52 ile 93,03 dolar aralığının direnç, 91,70 ile 91,39 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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