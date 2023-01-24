Araç sahipleri dikkat! Benzine büyük zam geliyor

Dolar kuru yavaş da olsa yukarı yönlü hareketlerine devam ederken, petrol fiyatları da bir ileri bir geri hareketlerine sınırlı olarak devam ediyor. Piyasalarda durum böyleyken akaryakıt fiyatları için yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Benzin litre fiyatı için zam geleceği öğrenildi. Peki güncel benzin litre fiyatı ve motorin fiyatları ne kadar oldu?

BENZİNE BU GECE ZAM GELİYOR

2022’de rekor artış yaşayan akaryakıt fiyatlarına 2023’te de zamlar gelmeye devam ediyor. Edinilen bilgiye benzine 1 lira 25 kuruş zam geliyor. Yeni zam pompa fiyatlarına bu gece yarısından sonra yansıyacak. Motorin fiyatları içinse herhangi bir indirim ve zam haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,15 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,41 liradan satılıyor.