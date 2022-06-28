Ara zam sonrası yeni asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak artışta... Uzman isim Faruk Erdem yazısında önemli bir detaya değindi ve üç formül sıraladı. Bu formüller uygulanırsa asgari ücret bakın ne kadar olacak? İşte Erdem'in yazısı:

Asgari ücret artışları yer yıl Aralık ayında toplanan Asgari Ücret Komisyonu tarafından belirleniyor. Bu komisyonda 5 işçi temsilcisi(TÜRK-İŞ), 5 işveren temsilcisi (TİSK) ve 5 hükümet temsilcisi yer alıyor. Komisyonun başkanı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı oluyor. Böylece yılda bir kez asgari ücret belirleniyor.

Bu yıl ise enflasyondaki artış sonrasında bir Temmuz güncellemesi gündeme geldi. Komisyona katılan Türk-İş ve TİSK yetkililerinin yaptığı açıklamada bu güncellemenin yapılmasına katkı verileceği belirtildi.

Böylece asgari ücret Aralık ayından önce Temmuz ayında artırılarak bir ara zam yapılmış olacak. Artan asgari ücret sadece asgari ücretliyi değil tüm çalışanları olumlu etkileyecek.

Bu konuda 3 formül de masada.

Primlerden feragat ederek hem işçiye hem işverene destek verilmesi gündemdeyken, bunun dışında 6 aylık enflasyon kadar artış ya da yıllık enflasyona tamamlama formülleri de konuşuluyor.

Bu formüller gerçekleştiğinde her biri için farklı asgari ücretler ortaya çıkıyor. Ancak rakam 5000 TL ile 6000 TL arasında değişmiş olacak.

İnternethaber