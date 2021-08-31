Altın Fiyatları düşüşte mi tırmanışta mı? 31 Ağustos Salı Altın Fiyatları!

Altın fiyatlarında son gelişmeler!31 AĞUSTOS Salı günü çeyrek gram ve tam altın başta üzere olmak üzere satın alınacak altınlar yatırımcılar ve alacaklar tarafından büyük bir titizlik ve merakla araştırılıyor. Artış gösteren altın fiyatlarında çeyrek ve gram altın fiyatları merak konusu oldu. Peki gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın 31 Ağustos alış ve satış durumları..

EKONOMİ 31.08.2021, 17:21 31.08.2021, 17:40
Altın Fiyatları düşüşte mi tırmanışta mı? 31 Ağustos Salı Altın Fiyatları!

31 AĞUSTOS Salı günü çeyrek gram ve tam altın başta üzere olmak üzere satın alınacak altınlar yatırımcılar ve alacaklar tarafından büyük bir titizlik ve merakla araştırılıyor. Artış gösteren altın fiyatlarında çeyrek ve gram altın fiyatları merak konusu oldu. Peki gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın 31 Ağustos alış ve satış durumları..

GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

31 Ağustos  Salı günü saat 09.00'da kaydedilen verilere göre Gram altın 487 lira alış ve 490 lira satış fiyatı üzerinden işlem görmektedir.

ÇEYREK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

31 Ağustos Salı günü saat 09.00'da  kaydedilen verilere göre Çeyrek altın  782 lira alış ve 800 lira satış fiyatı üzerinden işlem görmektedir.

Merak edilen başta Cumhuriyet altını fiyatları ve diğer altın birim fiyatları ise şu şekilde seyretmektedir:

Cumhuriyet  Alış :3.207,00  Satış:3.255,00

Yarım Altın            1.542,74           1.582,93    

Çeyrek Altın            773,79             791,47

Ata Altın                3.191,89           3.272,36    

Ons Altın/Dolar     1.813,53           1.813,83    
 

#altın #Çeyrek #altın fiyatları
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