Akaryakıtta indirim müjdesi! 30 Ağustos Salı benzin ve motorin fiyatları yine değişti…

Akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Peş peşe gelen motorin zamlarının ardından benzin fiyatlarına indirim geldi. 30 Ağustos 2022 Salı bugün güncel akaryakıt fiyatları ile LPG, (mazot) motorin fiyatı ve benzin fiyatlarını herkes merak ediyor.

Güncel benzin fiyatları ve motorin fiyatları sürekli değişiyor. Döviz ve brent petrol piyasalarındaki dalgalı seyir akaryakıt fiyatlarında zam ve indirim haberlerini beraberinde getiriyor. Piyasalardaki yükselişle beraber peş peşe motorin zammı haberleri gelmişti. Bu kez araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı. Akaryakıt fiyatlarına gelecek indirimin ardından benzin fiyatları 20 TL'ye kadar geriledi...

MOTORİNE PEŞ PEŞE ZAM UYGULANMIŞTI

25 Ağustos Perşembe günü 95 kuruş zamlanan motorin fiyatlarına 87 kuruş daha zam yapılmıştı.

BENZİNDE İNDİRİM

Geçtiğimiz günlerde brent petrol fiyatında yaşanan düşüşle beraber araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme yaşandı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Benzin fiyatlarına 30 Ağustos Salı günü itibariyle geçerli olmak üzere 1 lira 04 kuruş indirim yapıldı.

BENZİN FİYATI 20 TL'YE KADAR İNECEK

İstanbul'da ortalama olarak 21,15 TL'den satılan benzinin litre fiyatı uygulanacak son akaryakıt indiriminin ardından 20 liraya kadar gerileyecek.