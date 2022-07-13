Akaryakıta büyük indirim geliyor! Brent petrol çakıldı! Benzin ve mazot...

Akaryakıta 1,55 TL'lik indirim bekleniyor. Dün 107,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,1 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı bugün gün içinde 107,70 dolara kadar çıktı, ancak küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle 100 doların altına indi.

Çin'deki kısıtlamalar baskı oluşturuyor

Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de Covid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Küresel piyasalarda resesyon riski talebi düşürürken arz daralması endişeleri de fiyatlarda etkili oluyor.

Ayrıca, bugün Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un küresel bir enerji krizi yaşandığını belirterek, "Dünya, derinliği ve karmaşıklığı açısından bu kadar büyük bir enerji krizine hiç tanık olmamıştı" değerlendirmesinde bulunması da fiyatların aşağı yönlü seyretmesinde etkili oluyor.

1,55 TL'lik indirim bekleniyor

Bu gece yarısı geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,55 TL civarında fiyat indirimi bekleniyor. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

(13 Temmuz 2022 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları)

İstanbul

Motorin litre fiyatı 25,40 TL

Benzin litre fiyatı 25,19 TL

LPG litre fiyatı 10,21 TL

Ankara

Motorin litre fiyatı 25,56 TL

Benzin litre fiyatı 25,30 TL

LPG litre fiyatı 10,53 TL

İzmir

Motorin litre fiyatı 25,50 TL

Benzin litre fiyatı 25,32 TL

LPG litre fiyatı 10,33 TL

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