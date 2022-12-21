AK Partili isim canlı yayında tarih verdi! İşte 2023 asgari ücretin açıklanacağı tarih

AK Parti MKYK üyesi ve ekonomist Doç. Dr. Resul Kurt, işverenin 7 bin liralardan kapıyı açtığını belirtti. Kurt, yeni asgari ücret beklentisinin ise 8 bin-8 bin 250 TL civarında olduğunu söyledi.

EKONOMİ 21.12.2022, 12:40 21.12.2022, 12:40
AK Partili isim canlı yayında tarih verdi! İşte 2023 asgari ücretin açıklanacağı tarih

Milyonların merakla beklediği yeni asgari ücret zammında sona geliniyor.

Dün üçüncü kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda TÜRK-İŞ tarafından 9 bin TL rakamı dile getirildi.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, "20 gündür TÜRK-İŞ'in teklifi 7 bin 785 TL... Bizim böyle bir teklifimiz yok. TÜRK-İŞ'in resmi teklifi 9 bin lira. Verirlerse imza atarız, vermezlerse o meselenin içinde bulunmayız." dedi.

Yaşananların ardından asgari ücretle ilgili iktidar cephesinden konuya ilişkin bir açıklama geldi.

AK Parti MKYK üyesi ve ekonomist Doç. Dr. Resul Kurt, dikkat çeken ifadeler kullandı.

"İşveren tarafı 7 bin liralardan kapıyı açtı"
A Haber ekranında konuşan Kurt, işverenin 7 bin liralardan kapıyı açtığını belirtti. AK Partili Kurt, asgari ücretin ne zaman açıklanacağını söyledi.

"İşçiyi memnun edeceğiz, işverene de taşınabilecek kadar bir yük verileceğiz." diyen Kurt, "Asgari ücret şu anda 5 bin 500 lira. Bizim 7 bin 825 lira sınırımız var, pazarlığı buradan başlatacağız dedi Ergün Atalay. Yüzde 42,43 bandına geliyor. Talebimiz bu değil dedi. TÜRK-İŞ Başkanı işçiyi sattı dediler. Yüzde 42 civarında bir artış işçi tarafını memnun etmiyor. İşveren tarafı da 7 bin liralardan kapıyı açtı." değerlendirmesinde bulundu.

"Beklentim 8 bin - 8 bin 250 TL civarında"
Öte yandan Kurt, "Görüştüğümüz işverenler 45-50 aralığını talep ediyor. Önümüzdeki hafta başında asgari ücretin açıklanmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Partili Kurt sözlerinin devamında, "Asgari ücrette yapılan artış diğer çalışanlarda da beklenti oluşturuyor. Benim beklentim 8 bin-8 bin 250 TL civarında." diye konuştu.

Ensonhaber

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 21 Aralık 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 13 29
2. Galatasaray 13 27
3. Adana Demirspor 13 24
4. Konyaspor 14 24
5. Başakşehir 13 24
6. Kayserispor 14 23
7. Trabzonspor 13 23
8. Beşiktaş 13 22
9. Alanyaspor 14 17
10. Gaziantep FK 13 16
11. Antalyaspor 12 16
12. Giresunspor 13 15
13. Kasımpaşa 13 15
14. Hatayspor 13 14
15. Karagümrük 13 13
16. Ankaragücü 13 13
17. Sivasspor 14 11
18. İstanbulspor 13 8
19. Ümraniye 13 7
Takımlar O P
1. Eyüpspor 17 38
2. Samsunspor 17 29
3. Pendikspor 17 29
4. Bodrumspor 17 29
5. Rizespor 17 29
6. Keçiörengücü 17 29
7. Bandırmaspor 17 28
8. Manisa FK 17 27
9. Boluspor 17 27
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 17 24
12. Altay 17 21
13. Erzurumspor 17 20
14. Adanaspor 17 18
15. Tuzlaspor 17 16
16. Ö.K Yeni Malatya 17 15
17. Altınordu 17 12
18. Denizlispor 17 12
19. Gençlerbirliği 17 7
Takımlar O P
1. Arsenal 14 37
2. M.City 14 32
3. Newcastle 15 30
4. Tottenham 15 29
5. M. United 14 26
6. Liverpool 14 22
7. Brighton 14 21
8. Chelsea 14 21
9. Fulham 15 19
10. Brentford 15 19
11. Crystal Palace 14 19
12. Aston Villa 15 18
13. Leicester City 15 17
14. Bournemouth 15 16
15. Leeds United 14 15
16. West Ham United 15 14
17. Everton 15 14
18. Nottingham Forest 15 13
19. Southampton 15 12
20. Wolves 15 10