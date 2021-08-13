A101'de 4 Ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu hafta sonu fiyatları!

A101 de bu hafta neler var, 14 ağustos 2021 aktüel ürünler kataloğu detayları haberimizde...

A101 market aktüel ürünler kataloğu 14 Ağustos 2021 indirimli ürün listesi belli oldu. Bu hafta da A101 kataloğu ile manav grubundan gıda grubuna kadar birçok farklı üründe indirim kampanyası sizleri bekliyor. Türkiye'nin en büyük market ağına sahip zincir mağazalarından olan A101 her hafta yaptığı kampanya katalogları ile hem tüketicilerin bütçesine hitap ediyor hem de Kaliteli alışveriş yapmalarına yardımcı oluyor. A101 aktüel hafta sonu kampanyasının detayları da şu anda birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki bu hafta A101 de neler var? A101 14 Ağustos 2021 hafta sonu aktüel ürünler kampanyası ile neler geliyor?

A101 indirim broşürü ile bu hafta da herkesin bütçesine hitap edecek çok sayıda ürün indirimli olarak raflarda yerini almaya hazırlanıyor. 14 Ağustos A101 kataloğu aktüel ürünler kampanyası içinde manav grubundan gıda grubuna ve içeceklere kadar birçok farklı ürün grubunda kampanyalı fiyat sizleri bekliyor olacak. A101 de hafta sonu indirimleri belli olurken Hesaplı ve kaliteli ürünlerin ardı arkası kesilmeden geliyor. Peki bu hafta a101de hangi ürünler satışta olacak? A101 kataloğu ile hangi ürünler indirime giriyor?

14 AĞUSTOS A101 KATALOĞU 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER FİYAT LİSTESİ

A101 indirim kampanyası ile bu hafta önce manav grubundaki indirim nerede vuruldu. Her zaman olduğu gibi en hesaplı fiyatları sizlerle buluşturmaya devam eden ünlü marketler zincirinde bu hafta sonu, muz ithal muz kilogram 13,90 TL karpuz kilogram 1,75 TL, Üzüm kilogram 7,45 TL, Kavun kilogram 2,65 TL, Patates kilogram 1,95 TL, soğan kilogram 1,95 TL ve Ceviz kilogram 29,95 TL fiyatı ile satışta olacak. A101 aktüel hafta sonu kataloğu ile indirime girecek olan ürünlere yenileri de eklenecek. A101 Market kampanya kataloglarını Cuma günü akşam saatlerinde paylaşıyor.

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A101 14 AĞUSTOS 2021 AKTÜEL ÜRÜNLER KAMPANYASI

Bu hafta A101 14 Ağustos 2021 aktüel ürünler hafta sonu kampanyası ile dondurma, meşrubatı, Gıda ve temizlik ürünlerinde indirim bekleniyor. Ayrıca A101 kırtasiye ürünleri 2021 kampanyasının da bu hafta sonu itibari ile başlayacağı tahmin ediliyor. Türkiye genelinde bulunan bütün mağazalarına ulaştırdığı kaliteli ürünleri ile hesaplı fiyatları ile vatandaşlara ekonomik alışveriş imkanı sağlayan A101 marketinin yeni kampanyaları yayınlandıkça Bizde haberimizde yer vermeye devam edeceğiz. Güncel A101 aktüel kataloğu kampanyalarından haberdar olmak A101 online satış fiyatlarını öğrenmek için bizi takipte kalın.

Kaynak:ilan365