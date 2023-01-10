3600 ek göstergede ikramiye farkı! 2022'de emekli olanlara yaklaşık 93 bin lira ödenecek

3600 ek gösterge düzenlemesi, 2022 yılı içinde emekli olanların ikramiye tutarını artıracak.

Emekli olmuş memurlar, ilave ikramiye alacak.

93 bin lira ikramiye farkı ödenecek

Buna göre 2022'de emekli olan kamu görevlilerine, 3600 ek gösterge düzenlemesinden gelen yaklaşık 93 bin lira ikramiye farkı ödenecek…

İkramiye, 1 kereye mahsus olarak yatırılacak.

Kimler ikramiye alacak?

2022 yılında emekli olan ve vefat eden hak sahiplerine, yetim ve dul maaşı yatırılanlara ikramiye farkı olacak.

İlave ikramiye tutarı, katsayısı ve hizmet yılına göre değişecek.

Temmuz ayında yapılacak zamdan sonra…

Uygulama, mevcut yasalardan kaynaklı rutin bir işlem olarak yapılacak.

Aynı ilave ikramiye hakkı, bu yılın ilk yarısında emekli olan memurlar için memur maaşlarına temmuz ayında yapılacak zamdan sonra yenilenecek katsayılarla da doğacak.

Ensonhaber