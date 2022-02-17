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3600 ek gösterge kapsamı genişliyor: İşte meslek meslek yeni ücretler

Memurların hem gelirini hem de emekli aylığını artıracak 3600 ek göstergede ayrıntılar netleşiyor. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra yöneticiler, avukatlar, teknik, sağlık hizmetleri, genel idare, yardımcı hizmetler sınıfı da kapsama alınacak.

EKONOMİ 17.02.2022, 10:34
3600 ek gösterge kapsamı genişliyor: İşte meslek meslek yeni ücretler

Dün gerçekleştirilen kritik toplantı sonrası 3600 ek göstergede, hangi meslek mensubunun ne kadar fark alacağına dair taslak da ortaya çıktı. İşte meslek meslek yeni ücret listesi…
Milyonlarca kamu çalışanının merakla yasalaşmasını beklediği 3600 ek gösterge için ilk toplantı dün gerçekleştirildi. Kritik toplantı sonrası 3600 ek göstergede, hangi meslek mensubunun ne kadar fark alacağına dair taslak ortaya çıkarken, Öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerinin yanı sıra yöneticiler, avukatlar, teknik, sağlık hizmetleri, genel idare, yardımcı hizmetler sınıfının da kapsama alınacağı öğrenildi.

Komisyon toplantısında taraflar bütün çalışanları dikkate alan düzenleme konusundaki hassasiyetleri paylaşırken, 16 Mart'a kadar meslek gruplarına ilişkin mutfak çalışması yapılacak.

3600 ek gösterge düzenlemesinde kapsam genişliyor

Kamuda 4 meslek dışında yöneticiler, avukatlar, teknik hizmetler, sağlık hizmetleri, genel idare sınıfı, düşük ek gösterge ve ek göstergesi olmayan personel de dâhil olmak üzere bütün kesimleri kapsayan bir yaklaşım ortaya konuldu. Bütün unvanlardaki dengesiz olan ek göstergeler düzeltilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Kaymakam emrindeki çalışandan düşük ücret almayacak" çağrısı da yaşama geçmiş olacak. Sabah'ın haberine göre, ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı için eğitime göre ek gösterge rakamı belirlenecek.

İKRAMİYELER ARTACAK

Emekli aylığı, ikramiyeleri 2200'ün altı, 2200 ve 3000 ek göstergeyle hesaplanan memurlardan 3600'e yükselecek olanların toplam sayısının yüzde 90'ı olduğu belirtiliyor. Müfettişler, uzmanlar, şube müdürleri, daire başkanları, genel müdür yardımcıları başta olmak üzere kariyer meslekleri, idari kadrolara yönelik düzenleme yapılacak.

Yerel yönetimler, üniversitelerdeki yöneticilerin de ek göstergeleri yükselecek. Şube müdürleri konumuna göre 3600 ek gösterge alırken, daire başkanlarının göstergesinin 4800'e çıkması öngörülüyor. Mevcut sistemde 4 yıllık üniversite mezunu öğretmen, polis 3000, hemşireler de 2200 ek göstergeye tabi bulunuyor. Hizmet süresi 25 yıl olan bir öğretmenin emekli aylığı yaklaşık 1.250 lira, ikramiyesi de 30 bin liranın üzerinde artacak.

"ADİL BİR DÜZENLEME OLACAK"

Baka Bilgin, kamu çalışanlarının beklentilerini adil şekilde karşılayacak bir düzenleme yapma kararlılığında olduklarını söyledi. Bakan Bilgin, "3600 ek göstergede de büyük bir adım atacağız. Komisyonda meseleler ele alınacak, sosyal tarafların talepleri dile getirilecek, kamu kuruluşlarının imkân ve bakış açıları, teknik olarak bu sorunun çözümüne dair önerileri değerlendirilecek. Komisyon nihai olarak bu kararını birkaç toplantı içerisinde verecek. Adil bir çözüm olacak" dedi.

TAZMİNAT YANSITMA ORANI DA MASADA

MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ek göstergenin kamuda çalışanların hem hiyerarşiyi hem de mesleki sorumlulukları dikkate alan düzenleme olduğunu anımsatarak, "Yaklaşımımız ek göstergenin kamunun tamamını ilgilendiren boyutuyla ele alınması yönünde. Tazminat yansıtma oranları da emekliliğe etki eden alanlardan birisi. Bunu da gündeme koyduk. 55 ve 255 yansıtma oranı var. Buradan da düzenleme yapılabilir. Emekli ikramiyesine tekabül ediyor" diye konuştu.

EMEKLİNİN YÜZÜ TEMMUZ'DA DA GÜLECEK

Bakan Bilgin, çalışanları ve emeklileri enflasyona ezdirmediklerini belirterek, "Enflasyon farkını vermekle kalmadık, sosyal denge desteği verdik. Netice itibarıyla emeklilerimizin 1.500 lira olan emekli maaşını 2 bin 500 liraya çıkartarak, onların üzerinde yüzde artışları gerçekleştirdik.

Yıllık enflasyon yüzde 36 iken, biz altı aylık enflasyon için yüzde 31 zam yaptık. Temmuzda da benzeri bir durumda karşı karşıya kaldığımız zaman bu düzenlemeleri yapacağız. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.

İşte meslek meslek yeni ücret listesi

mynet

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