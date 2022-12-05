2023 otomobil fiyatları için korkutan tahmin! Herkes düşmesini bekliyordu ama...

Ham madde tedariki, çip sorunu, Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artan enerji sorunu, yüksek enflasyon ve döviz kurundaki yükselişle birlikte otomobil fiyatları aldı başını gitti. 2022'de özellikle sıfır otomobil tedariğinde yaşanan sıkıntılarla birlikte ikinci el piyasasında araçlar 2'ye hatta 3'e, 4'e katladı. Matrah indirimiyle birlikte yurt içi içi otomobil piyasasında az da olsa bir hareketlenme yaşansa da otomobil almak isteyen de satmak isteyen de yeni yılı bekliyor.

2023'TE OTOMOBİL FİYATLARI NE OLUR?

2023 yılında otomobil fiyatlarının nasıl şekilleneceğini merak edenler "2023'te otomobil fiyatları ne olur? Otomobil fiyatları yeni yılda düşer mi?" sorularına yanıt arıyor.

"FİYATLARDAKİ ARTIŞ EĞİLİMİ..."

Otomobil almak isteyenler fiyatların düşmesini beklerken, kötü haber geldi. Çip krizi, ham madde ve enerji sorununun 2023'te de devam etmesini öngeren Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Başkanı Ali Haydar Bozkurt, "Fiyatlardaki artış eğilimi devam eder gibi bir endişemiz var" diye konuştu.

Katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Bozkurt, 2023 yılı için korkutan bir senaryo çizdi. Bozkurt'un dikkat çeken açıklamaları şöyle;

"2023, 2022'YE BENZER OLACAK"

"Çip krizi devam edecek gibi duruyor. Yut dışında 2023'ün 2022'ye benzer şekilde gideceği konuşuluyor. Üzerine bir de Rusya-Ukrayna savaşı geldi. BU malesef enerjiyle ilgili sorunu getirdi. Uzak doğuda Covid sıkıntıları yeniden döndü, hatta daha ağır önlemler alınıyor.

2023'te araçların bulunurluğuyla ilgili çok büyük bir iyileşme olmayacakmış gibi görünüyor. Ama her markanın farklı modellerinde değişiklik olabilir.

Bazı modellerde yedek parça sıkıntıları olmuyor. Bazen de küçük bir vida gelmemesi nedeniyle o model banttan çıkamıyor.

"KÜÇÜK KÜÇÜK YANSITMAYA BAŞLADILAR"

İkinci konu; dünya geneline bir enflasyon var. Bu enflasyonun maliyetlere yükü var. Üretici firmalar bir süredir otomobillerde euro bazında düzenli ve periyodik olarak zam yapıyor. Çünkü onların maliyetleri de artmış durumda ve o maliyetleri de küçük küçük yansıtmaya başladılar.

"ENDİŞEMİZ VAR"

Bu şekilde devam ederse, Türkiye'ye gelecek otomobil fiyatları da artacak gibi görünüyor. Üstüne bir de döviz kuru daha da artarsa, fiyatlardaki artış eğilimi devam eder gibi bir endişemiz var.

OTOMOBİL FİYATLARI NASIL DÜŞER?

Otomobil fiyatlarının düşmesi için, Türk Lirası karşısında dövizin değer kaybetmesi, vergi indirimi gelmesi gerekiyor. Dünya genelinde enerji, ham madde ve enflasyon sıkıntısının çözülmüş olması lazım."

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